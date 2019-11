Bollette | verso proroga in manovra della fine maggior tutela Quasi 20 milioni di clienti

Bollette a 28 giorni - ogni compagnia rimborsa gli utenti in modo diverso. E solo quelli con linea fissa : fuori cellulari e pay tv : Operatore che vai, rimborso che trovi. Sulle Bollette a 28 giorni, ogni compagnia fa un po’ come meglio crede. Per questo conviene armarsi di pazienza prima di tentare di recuperare i soldi che gli operatori hanno impropriamente incassato fra giugno del 2017 e aprile del 2018. Nonostante l‘Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) abbia infatti confermato a luglio che i rimborsi devono avvenire automaticamente, gli ...