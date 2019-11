Blitz contro estremisti di destra | volevano costituire il partito nazista

Conan - il cane eroe del Blitz contro l’Isis - ricevuto da Trump : Il cane Conan alla Casa BiancaIl cane Conan alla Casa BiancaIl cane Conan alla Casa BiancaIl cane Conan alla Casa BiancaIl cane Conan alla Casa BiancaLo ha definito un cane eccezionale, ma non si è avvicinato più di tanto e in pubblico non gli ha fatto neanche una carezza, occasione che invece non si è lasciato scappare il vicepresidente Pence. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Conan , il cane eroe rimasto ...

BlizzCon 2019 : il CEO di Blizzard si scusa per le controversie legate a Blitzchung e Hong Kong : Il BlizzCon 2019 di ieri non è stato solo il trampolino di lancio per i tanto attesi annunci di Diablo 4 e Overwatch 2, ma anche un'occasione per Blizzard per rivolgere un messaggio a tutti i giocatori e in qualche modo porre rimedio agli errori commessi con il caso Blitzchung di alcune settimane fa."Blizzard aveva l'opportunità di unire il mondo con gli esport di Hearthstone un mese fa, e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso decisioni troppo in ...