Black Friday nelle Farmacie IGEA

Regali per Natale - le offerte del Black Friday 2019 da non perdere : Il Natale è ormai alle porte ed è già tempo di pensare ai Regali da mettere sotto l'albero. Il Black Friday e il Cyber Monday, in questo senso, offrono una grande varietà di occasioni: dai Regali tecnologici agli oggetti di cosmesi, passando per giocattoli e viaggi. Ecco le migliori offerte per risparmiare sulle spese e non farsi cogliere impreparati a ridosso delle festività. Regali di Natale: offerte tecnologiche per il Black Friday 2019 Uno ...

Meno di 24 ore all’inizio del Black Friday : 10 negozi con sconti sui top brand : Venerdì 29 novembre, quindi domani, inizia il Black Friday: l'appuntamento con il venerdì nero è atteso da milioni di persone in Italia e nel mondo, ma spesso l'imbarazzo della scelta (e la confusione sui diversi store che partecipano) rischia di far perdere inutilmente tempo e farvi scappare la migliore offerta. In attesa che scatti la mezzanotte, ecco 10 siti sicuri che propongono offerte durante il Black Friday.Continua a leggere

Il Black Friday arriva anche sul Play Store : più di 80 app e giochi Android in offerta da oggi : Il Black Friday è appena arrivato anche sul Play Store: sono più di 70 app e giochi Android in promozione da oggi e per i prossimi giorni L'articolo Il Black Friday arriva anche sul Play Store: più di 80 app e giochi Android in offerta da oggi proviene da TuttoAndroid.

In Italia il Black Friday vale due miliardi di euro - previsto +20% sul 2018 : Grande attesa in Italia per il Black Friday, anche se tutta la settimana è stata già caratterizzata da sconti e promozioni speciali legate all'evento. Si punta a vendite record: si tratta ormai di un fenomeno in ascesa esponenziale anche in Italia che è diventato un modo per anticipare lo shopping natalizio. Secondo il Codacons quest'anno il giro d'affari salirà a 2 miliardi di euro, con un +20% sul 2018. La parte ...

Da Comet è arrivato il Black Friday : “sconti incredibili” nel nuovo volantino valido fino al 2 dicembre : Da Comet è finalmente arrivato il Black Friday: ecco gli "sconti più incredibili dell'anno" nel nuovo volantino valido fino al 2 dicembre L'articolo Da Comet è arrivato il Black Friday: “sconti incredibili” nel nuovo volantino valido fino al 2 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Vodafone anticipa il Black Friday : sconti fino al 70% su smartphone a rate per il Red Friday : Vodafone dà un assaggio di Black Friday: è la promo "Red Friday" e propone sconti fino al 70% su smartphone acquistati a rate, tra cui Samsung Galaxy S10e L'articolo Vodafone anticipa il Black Friday: sconti fino al 70% su smartphone a rate per il Red Friday proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e abbatte il muro dei 400 euro per il Black Friday : Samsung Galaxy S10e è in super offerta con il Black Friday di euronics, sia online sia nei negozi: se siete alla ricerca di uno smartphone Android di fascia alta e compatto, questa potrebbe essere l'occasione giusta. L'articolo Samsung Galaxy S10e abbatte il muro dei 400 euro per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Volantino MediaWorld Black Friday : sconti iPhone - Huawei e Samsung del 28 novembre : Oggi 28 novembre è stato diramato anche il Volantino MediaWorld relativo al Black Friday 2019 (che ricordiamo essere domani: quest'anno il megastore rosso ha deciso di giocare d'anticipo per avere un piccolo vantaggio sulla concorrenza). L'iniziativa promozionale è valida nei negozi ed online, e perdurerà fino al 2 dicembre (comprendendo anche il Cyber Monday 2019, un altro evento che vi consigliamo di non perdere). Lo slogan dell'iniziativa ...

Black Friday : i regali da fare ad una sorella con un occhio al portafoglio : Scegliere i regali per amici e parenti non è mai semplice, per una sorella in modo particolare. Molte volte hanno tutto ciò...

Amate Android nudo e crudo? Ecco le offerte Google e OnePlus del Black Friday eBay : La vigilia del Black Friday di eBay ci regala già tantissime offerte sugli smartphone Android: Ecco i migliori sconti sugli smartphone Google e OnePlus, in attesa dei tantissimi ribassi di domani. L'articolo Amate Android nudo e crudo? Ecco le offerte Google e OnePlus del Black Friday eBay proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 in regalo con il concorso Unieuro? Non è il Black Friday ma un raggiro : Tutta colpa del Black Friday forse: gran diffusione, in queste ore, di un SMS relativo ad un fantomatico concorso Unieuro in cui si regalerebbero iPhone 11 a pioggia. Il clima di shopping sfrenato delle ultime ore forse avrà fatto credere l'impossibile a molti aspiranti vincitori di un nuovissimo melafonino Apple. Peccato si tratti di un tentativo di truffa acclarato con seri rischi all'orizzonte. Il finto SMS sul concorso Unieuro con gli ...

Il Black Friday di MediaWorld arriva anche nei negozi col nuovo volantino : Il Black Friday di MediaWorld raggiunge anche i negozi di tutta Italia con il nuovo volantino "Facciamo Neri i Prezzi", ricco di offerte su smartphone, tablet Android, smartwatch, prodotti per la smart home e tanto altro. L'articolo Il Black Friday di MediaWorld arriva anche nei negozi col nuovo volantino proviene da TuttoAndroid.

Offerte Mediaworld : i migliori affari del Black Friday : Media World è una catena di distribuzione specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici, uno dei negozi al dettaglio più famosi ed apprezzati in Italia. Come ogni catena che si rispetti, di tanto in tanto propone tantissimi leggi di più...