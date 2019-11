Biathlon | IBU Cup Sjusjoen 2019 | nella 10 km sprint maschile vince Lucas Fratscher | 39°

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Si è disputata la 10 kma Sjusoen (Norvegia), che ha inaugurato la nuova stagione dell’IBU Cup di: successo del tedesco, che con un solo errore in piedi chiude in 28:33.1 e precede di 5.7 l’austriaco Harald Lemmerer, secondo (stesso score al tiro), e di 17.3 il norvegese Aleksander Fjeld Andersen, terzo (tre errori in piedi). Poca gloria per gli azzurri: 39° Thierry Chenal a 2:57.8 con tre errori in piedi, 41° Patrick Braunhofer a 3:05.1 con cinque errori complessivi, 74° Saverio Zini a 4:51.8 con sette bersagli mancati. 10 kmIBU CupGER 1+0 1 28:33.1 2 Harald Lemmerer AUT 0+1 1 +5.7 3 Aleksander Fjeld Andersen NOR 0+3 3 +17.3 4 Fredrik Gjesbakk NOR 1+3 4 +55.0 5 Oskar Brandt SWE 0+2 2 +1:06.7 6 Sindre Pettersen NOR 2+3 5 +1:07.3 7 Andrejs Rastorgujevs LAT 1+4 5 +1:10.2 8 Kirill Streltsov ...

