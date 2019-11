Bebe Vio è la nuova Barbie | «Credete sempre nei sogni La parola impossibile non esiste»

Trionfo per Bebe Vio - ce l’ha fatta (ancora). Un orgoglio nazionale! : Grandi notizie per Bebe Vio: una conferma, un ritorno e una novità. E’ questo il bottino azzurro al termine della terza giornata di gara della tappa di Amsterdam del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La conferma è quella di Beatrice ‘Bebe’ Vio che continua a inanellare successi, mettendo in bacheca anche la tappa olandese. La campionessa paralimpica e iridata ha, infatti, vinto la gara di fioretto femminile categoria B, grazie ...

