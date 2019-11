Beautiful | anticipazioni Usa 2-6 dicembre | Ridge fa preparare i documenti per il divorzio

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY - errore fatale con WYATT? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il futuro sentimentale di Wyatt Spencer e SALLY Spectra non sembrerebbe poi così tanto roseo. E potrebbe essere proprio la stilista a portare il ragazzo ad avere qualche ripensamento sull’improvvisa (e improvvisata) proposta matrimoniale che ha recentemente fatto alla rossa. Ma cosa dirà SALLY di così sbagliato? Stando all’interprete di Wyatt, Darin Brooks, “Tutto sta andando bene ...

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY e HOPE - guerra fredda? Il confronto : Nelle prossime puntate americane di Beautiful si instaurerà un nuovo clima di tensione tra STEFFY Forrester e HOPE Logan, quando la maggiore affronterà la sorellastra per quanto accaduto con Thomas. La figlia di Ridge si confronterà con la rivale su come quest’ultima ha manovrato il fratello, finendo per nasconderne l’apparente morte (ciò quando la spinta di HOPE per rifiutare un bacio dello stilista l’ha fatto finire in una ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 28 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 28 novembre 2019: Con grande sorpresa di Pam (Alley Mills), Donna (Jennifer Gareis) salva il pranzo di Natale, grazie a qualche dritta appresa da uno chef che ha frequentato… Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) hanno deciso che il giorno di festa è l’occasione migliore per annunciare il nome scelto per la bambina: sarà Beth, in onore della madre di Brooke (Katherine Kelly Lang), ...

Beautiful anticipazioni - Hope Logan : “Ho rischiato di non esserci” : anticipazioni Beautiful, l’attrice di Hope (Annika Noelle): “Ho rischiato di non avere la parte” Raccontandosi a 360 gradi sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, Annika Noelle, l’attrice che in Beautiful interpreta il ruolo di Hope Logan, ha svelato un retroscena legato proprio alla seguitissima soap in onda da anni su Canale 5, che la riguarda in prima persona. Per colpa dei miei capelli castani ...

Beautiful anticipazioni americane - l'annuncio di Ridge a Brooke : 'Ti amo ma è finita' : La puntata di Beautiful trasmessa ieri, 26 novembre, era particolarmente attesa dai telespettatori americani, ansiosi di scoprire quale sarebbe stato l'epilogo del confronto tra Ridge e Brooke. Quest'ultima, sollecitata da Thomas a dire la verità, ha informato il marito delle recenti vicissitudini del ragazzo e del timore che lui fosse morto dopo la caduta nella vasca dell'acido (che in realtà era solo una soluzione detergente). L'incredibile ...

Beautiful anticipazioni 27 novembre 2019 : L'annuncio di Hope rallegra i Forrester : È Natale e a Villa Forrester è tutto pronto per festeggiare! Hope ha però un annuncio importante da fare prima di sedersi a tavola.

Anticipazioni Beautiful dall'1 al 7 dicembre : Hope sviene appena dopo il parto a Catalina : Il lungo filone narrativo relativo alle conseguenze del parto di Hope a Catalina entrerà nel vivo nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 1° al 7 dicembre. In tale periodo, infatti, la Logan deciderà di partire per l'isola, come programmato con Liam ma qualcosa andrà storto all'ultimo momento: lo Spencer si recherà da Steffy per assistere Kelly che avrà la febbre alta e la figlia di Brooke prenderà l'aereo da sola. Sola a Catalina, ...

Beautiful anticipazioni Americane : Liam costretto a dare una tragica notizia alla sua Hope : Hope ha partorito da sola sull'isola di Catalina, Liam è riuscito a raggiungerla solo dopo la nascita di Beth, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto e ora è costretto a rivelarglielo...

Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 novembre : Brooke invita Maya a... : Beautiful, Anticipazioni 26 novembre 2019: Maya è veramente entusiasta dell'idea di Hope e Liam di chiamare loro figlia Beth.

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 27 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 27 novembre 2019: Il giorno di Natale gli invitati si presentano a casa di Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer), all’insegna dell’armonia. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dice a Hope (Annika Noelle) che l’anno successivo festeggeranno il primo Natale di sua figlia come una felice famiglia unita. Per Eric e Brooke (Katherine Kelly Lang) c’è una sorpresa: una visita di ...

Beautiful anticipazioni 27 novembre 2019 : Hope ha un prezioso annuncio da fare : È Natale e a Villa Forrester è tutto pronto per festeggiare! Hope ha però un annuncio importante da fare prima di sedersi a tavola.

Beautiful anticipazioni Americane : Hope vede Thomas - non si tratta di un fantasma... è vivo! : Il Forrester rivela a Hope che è vivo e perché ha finto la sua morte: “Volevo dimostrarti che anche i buoni hanno dei segreti”

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 7 dicembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 1 a sabato 7 dicembre 2019: Liam raggiunge Steffy e Kelly, ma perde il volo e decide di prendere il successivo. Invece Hope parte come previsto. Hope prende un volo per Catalina e si sistema in albergo. Il volo di Liam, invece, viene annullato a causa dei venti forti. Liam chiama Hope per comunicarle l’annullamento del volo, ma nel frattempo Hope entra in travaglio. Hope teme per la ...

Beautiful : WYATT e SALLY - matrimonio… o no? Anticipazioni americane : Nelle prossime puntate americane, la narrazione di Beautiful tornerà ad occuparsi della relazione tra WYATT Spencer e SALLY Spectra, che avevamo lasciato ricongiunti dopo la fine della relazione del ragazzo con Flo Fulton (sua ex dei tempi del liceo a Las Vegas). WYATT aveva scoperto il ruolo giocato dalla giovane Fulton (peraltro figlia di Storm Logan) nello scambio di culle che per, molti mesi, ha portato Liam e Hope a ritenere morta la loro ...