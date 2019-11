Basket | Eurolega 2019-2020 | l’Olimpia Milano fa visita all’Olympiakos per riprendere la

Olympiakos-Olimpia Milano in tv - a che ora inizia e su che canale vederla – Programma Eurolega Basket 2019-2020 : Questa sera, alle ore 20.30, al “Peace and Friendship Stadium” del Pireo l’Olimpia Milano farà visita all’Olympiakos in un match valido per l’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020. Nello scorso turno la squadra di Ettore Messina è stata spodestata dalla vetta della classifica in seguito alla sconfitta nello scontro diretto contro l’Anadolu Efes Istanbul, perdendo così anche l’imbattibilità casalinga. I meneghini, attualmente ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : la Reyer Venezia crolla nell’ultimo quarto e cade in casa con il Castors Braine : Quarta sconfitta consecutiva per l’Umana Reyer Venezia nella quinta giornata di Eurolega 2019-2020. Nello scontro tra ultime del girone A, la formazione allenata da Giampiero Ticchi crolla nell’ultimo quarto ed esce sconfitta per 58-75 dalle belghe del Castors Braine, iniziando ad avere ottimi motivi per preoccuparsi anche a causa della clamorosa vittoria del TTT Riga su Ekaterinburg, la prima delle lettoni in stagione. Di lettoni ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Fenerbahce-Schio 58-43. Cecilia Zandalasini vince il big match contro le campionesse d’Italia : Cade a Istanbul la Famila Wuber Schio, nel big match di Eurolega femminile 2019-2020 con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini. Il match ha visto le padrone di casa dominare in lungo e in largo, mentre le campionesse d’Italia hanno avuto grossissime difficoltà a fare canestro. Con questo successo le turche restano sole al comando del gruppo B con il record di 4-1, mentre le venete sono, ora, ferme sul 3-2. Il Fener comincia subito ...

Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019-2020 : programma - orari e tv : Undicesima giornata dell’Eurolega e sfida in trasferta per l’Olimpia Milano, che scenderà in campo venerdì sera in quel di Atene contro l’Olympiacos. Una partita importante per la squadra di Messina, reduce dalla settimana doppia con la vittoria contro il Maccabi e la sconfitta con l’Efes. Un ko che comunque non ha pregiudicato la posizione d’alta classifica di Milano. L’Olympiacos è molto più indietro con un record di 4-6 e l’Armani ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati del 23 novembre. Real Madrid e Barcellona spengono CSKA Mosca e Maccabi - torna a vincere il Fenerbahce : Giornata di emozioni, di ritorni alla vittoria e di match di altissimo livello, quella che l’Eurolega ha vissuto questa sera all’interno del decimo turno. Andiamo a vedere che cos’è successo in una notte particolarmente piena, con cinque incontri racchiusi in palle a due alzate a mezz’ora di distanza. BAYERN MONACO-PANATHINAIKOS 75-87 (24-16, 35-36, 53-65)Il Panathinaikos scappa via nella ripresa, trova il suo sesto successo della ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 interrompendo ...

