Barbara d’Urso | a rischio il Grande Fratello 2020 | ultime news

Barbara d’Urso scioccata da Maria Monsé : cos’è successo a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Maria Monsé lascia senza parole Barbara d’Urso Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5 è rimasta senza parole. Il motivo? Maria Monsé, ospite della puntata, ha consegnato dei video che la ritraggono cantare, insieme a sua figlia Perla Maria, in bikini una canzone dedicata alla bella conduttrice partenopea. L’esibizione, per non farsi mancare nulla, è avvenuta durante il ...

Caterina Balivo imita Barbara d’Urso : lo ‘sgarro’ a Vieni da Me : Caterina Balivo imita Barbara d’Urso a Vieni da Me: lo ‘sgarro’ in diretta non passa inosservato Si ride e si scherza a Vieni da Me durante la puntata di mercoledì 28 novembre 2019. Non potrebbe essere altrimenti, visto che nel programma pomeridiano di Rai 1 è sbarcato Giobbe Covatta, comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, politico […] L'articolo Caterina Balivo imita Barbara d’Urso: lo ...

Barbara d’Urso non si era mai fatta vedere così diversa : “Sto meglio?”. La foto (e le risposte dei fan) : Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più “presenti” a Canale 5. Va in onda praticamente tutti i giorni e oltre a far compagnia ai telespettatori tutti i giorni con Pomeriggio Cinque, la domenica con Domenica Live e anche il lunedì sera con Live Non è la D’Urso, Carmelita è anche molto attiva sui social. Su Instagram soprattutto, dove ha oltre 2 milioni di follower (ma ne segue solo una: Oprah Winfrey, come spiegato tempo fa). Sul ...

Guendalina Tavassi replica alla figlia dopo l’appello a Barbara d’Urso : Barbara d’Urso e l’appello della figlia di Guendalina: la Tavassi risponde con un video Guendalina Tavassi ha finalmente deciso di rispondere all’appello che sua figlia Gaia ha fatto a Barbara d’Urso. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha deciso di replicare condividendo sui suoi social un’intervista realizzata da Caterina Balivo a Vieni da me. Nella clip postata, Guendalina confessa di aver mentito durante la ...

“Ma cosa hai?”. Pomeriggio 5 - tra Guendalina Canessa e Barbara d’Urso è delirio : A Pomeriggio 5 una Guendalina Canessa decisamente su di giri. Momenti di imbarazzo per Barbara D’Urso, chiamata a gestire un collegamento a dir poco surreale. Ma andiamo con ordine. Nella puntata andata in onda ieri Pomeriggio si è parlato di animalisti e di veganismo, Guendalina è intervenuta mostrando il suo armadio, dove sono presenti anche delle pellicce vere (una appartenente a sua nonna) e delle giacche di vera pelle. Guendalina Canessa ha ...

Pomeriggio 5 - incidente in diretta per l’ospite : «La poltrona è bagnata di…». Barbara d’Urso allibita : Pomeriggio 5, incidente in diretta per l’ospite: «La poltrona è bagnata di…». Barbara D’Urso allibita. Inconveniente, oggi, per una delle ospiti del salotto di Canale 5. Nella parte del programma dedicata al talk, si parla di vegani. Ma all’improvviso, accade qualcosa di strano. Guendalina Canessa, ospite in studio, comincia a ridere e si piega su un lato della poltrona. Barbara D’Urso chiede spiegazioni: «Che ...

Pomeriggio 5 - ospite spiazza Barbara d’Urso : “Non volevo venire” : Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio Cinque: il retroscena di Guendalina Canessa Pomeriggio 5 ha incentrato il talk dedicato alla cronaca rosa di oggi sull’alimentazione vegana. In studio da Barbara d’Urso non poteva mancare Daniela Martani, fiera sostenitrice della cucina vegetale. La bella conduttrice partenopea ha però ospitato anche altri personaggi, tra cui Guendalina Canessa che ha rivelato che non aveva nessuna ...

Ginevra Lambruschi scaricata in diretta di fronte a una Barbara d’Urso incredula : Momento decisamente nero per l’influencer Ginevra Lambruschi, conosciuta per essere anche stata l’ex fidanzata del figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò. Infatti a ‘Pomeriggio 5’ è andata in scena una situazione davvero insolita e clamorosa, che l’ha vista direttamente coinvolta. Il suo attuale partner Pierpaolo Petrelli ha infatti annunciato in diretta televisiva l’intenzione di mollarla. I due sono stati invitati da Barbara ...

Barbara d’Urso - figlia di Guendalina Tavassi furiosa : “Chiedile di me!” : Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, appello dalla figlia di Guendalina: “Chiedile dove sono!” In queste ultime ore Guendalina Tavassi è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune esternazioni fatte su instagram da sua figlia Gaia. Difatti quest’ultima ha pubblicato sul social fotografico alcuni post al vetriolo contro sua madre che hanno ovviamente scatenato un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha scritto? La ...

Barbara d’Urso sulle sue trasmissioni sbotta : “Sono la più vilipesa” : Barbara d’Urso difende le sue trasmissioni: “Io rappresento la vita!” Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. E in questa occasione la conduttrice ha parlato della sua vita, del suo passato e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista ha voluto farle una domanda un pochino velenosa: “Cosa ti porti a casa dal circo che ospiti nei tuoi ...

“È un pomeriggio choc…Non me l’aspettavo”. Barbara d’Urso - nello studio si scatena il caos : caos nello studio di “pomeriggio Cinque” nella puntata andata in onda martedì 26 novembre. Barbara D’Urso ha ospitato l’ex velino Pierpaolo Petrelli e Ginevra Lambruschi, influencer ed ex di Niccolò Bettarini. L’influencer ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso per raccontare cosa sta acccadendo con Pierpaolo Petrelli. L’ex velino, in una puntata di pomeriggio 5, infatti, aveva raccontato di avere una storia con lei. “È una mezza ...

Ambra Lombardo diffida Mediaset sul caso ‘Gaetano’. La reazione di Barbara d’Urso è ‘boom’ : Il capitolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena sembra essersi concluso in una bolla di sapone. Dopo settimane di ospitate, filmati, foto e così via, l’ex concorrente del Grande Fratello e fidanzata di Kiko Nalli ha deciso di inviare una diffida a Mediaset. in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto ...

Barbara d’Urso affondata da Columbro : “A Live non mi ha aiutato!” : Live Non è la D’Urso, Marco Columbro: il nuovo affondo contro Barbara D’Urso Sono trascorsi quasi due masi da quando a Live Non è la D’Urso Marco Columbro ha litigato con Barbara D’Urso. L’ex conduttore, spalla per anni di Lorella Cuccarini, si era infuriato per essere stato inserito nello spazio dei ‘Vip in miseria’, costretto a smentire i rumors sui suoi presunti debiti. In una lunga intervista ...

Marco Columbro torna in tv : “Ma non dimentico ‘l’affronto’ di Barbara d’Urso” : Dopo 16 anni, Marco Columbro torna in tv da protagonista, con un programma tutto suo (GreenBiz su Business24), ma non dimentica quanto accaduto qualche settimana fa a “Live non è la D’Urso” – quando si è scagliato contro la conduttrice urlandole “vengo lì e ti strappo il vestito” – e così, prima di andare in onda, ha ricordato nel dettaglio come sono andate le cose con Barbara D’Urso. “Al mio ...