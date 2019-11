Autovelox mobili | sanzione valida anche se sono indicati solo da cartelli fissi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Se il controllo della velocità effettuato dalle pattuglie conavviene su un tratto dove è presente una cartellonistica di avvertimento fissa, la suddetta pattuglia non è obbligata a esporre segnaletica mobile aggiuntiva che segnali il rilevamento della velocità in corso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione che con la sentenza 30207/19, depositata il 20 novembre, respingendo la richiesta di annullamento di unadi un autosta del Cagliaritano: le forze dell’ordine che avevano registrato la sua infrazione, infatti, non aveva esposto alcun cartello che evidenziasse il controllo effettuato con apparecchiatura mobile. In merito, i giudici hanno confermato come sia “sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa”. Dal “Palazzaccio” tengono a precisare che “nessuna disposizione impone che ...

