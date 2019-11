Atletica Paralimpica | la Fispes incontra gli studenti dell' Università di Palermo

Atletica Paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : fantastico bronzo di Oxana Corso nei 200 metri. La terzultima giornata si chiude con otto record del mondo : Oggi (14 Novembre) è andata in scena la terzultima giornata dei Mondiali di Atletica paralimpica a Dubai. Per l’Italia è arrivata l’ennesima medaglia, si tratta del bronzo ottenuto da Oxana Corso nei 200 metri categoria T35. L’azzurra ha lottato duramente per arrivare al podio ottenuto con il suo personale 33.25 ad un solo centesimo l’olandese Nienke Timmer che ha chiuso in quarta piazza. La gara è stata vinta dalla ...

Mondiali di Atletica Paralimpica – Monica Contraffatto d’argento nei 100 metri T63 : Contrafatto, argento iridato paralimpico.Un’altra medaglia azzurra ai Mondiali di Dubai, con la sprinter siciliana che si conferma al secondo posto nei 100 metri T63 Ai Mondiali paralimpici di Dubai, nella sesta giornata di gare, cresce il bottino azzurro con Monica Contrafatto che regala il secondo argento di oggi, dopo quello di Oney Tapia nel disco F11. È la quinta medaglia per l’Italia e il quarto pass per le Paralimpiadi di Tokyo. ...

Atletica Paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : meraviglioso argento di Oney Tapia nel lancio del disco : Era uno degli uomini più attesi dell’intera delegazione azzurra ai Mondiali di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai e non ha tradito: Oney Tapia è argento nel lancio del disco categoria F11. Il 43enne nato a Cuba è riuscito a portare a casa un preziosissimo secondo posto alle spalle del brasiliano Alessandro Da Silva. Il 46.10 dell’atleta sudamericano gli è valso l’oro e il record del mondo. Ottima la ...

Atletica Paralimpica - Assunta Legnante mitologica : Campionessa del Mondo nel lancio del disco - che bis dopo l’oro nel peso : Superlativa impresa di Assunta Legnante ai Mondiali 2019 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Dubai (Emirati Arabi Uniti): la 41enne ha infatti conquistato la medaglia d’oro nel lancio del disco con la grandiosa misura di 37.89 metri, nuovo record europeo. Strepitosa prestazione da parte della campana che si è laureata Campionessa del Mondo per la prima volta in questa specialità e ha così infilato la fantasmagorica doppietta ...

Atletica Paralimpica a Dubai : Raffaele Di Maggio ottiene il suo primato personale : Sono attualmente in corso, a Dubai, i Campionati Mondiali Paralimpici che, in data odierna, hanno visto la partecipazione del velocista palermitano Raffaele Di Maggio, il quale ha raggiunto il tanto atteso e desiderato 'primato personale' nei 400 mt piani nella categoria T20 (disabilità intellettivo-relazionale) con il tempo di 50''21'''. Un fulmine nel cielo di Dubai È partito dalla prima fila, Raffaele Di Maggio, atleta che è molto cresciuto ...

Atletica Paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : nella terza giornata sei record del mondo. Nessuna medaglia per l’Italia : Si è da poco conclusa la terza giornata dei Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Prestazioni da urlo con ben sei record del mondo. Grandi emozioni si dal mattino con la fantastica prova di Lisa Adams nel lancio del peso femminile nella categoria F37 che ha fatto segnare 14.70, miglior lancio di sempre, che le è valso l’oro. nella finale dei 200 metri femminili categoria F36 la ...

Atletica Paralimpica - Assunta Legnante colossale : Campionessa del Mondo per la quarta volta! Show nel getto del peso : Assunta Legnante è sempre più gigante, imbattibile, colossale, monumentale. Non ci sono più aggettivi per descrivere la campana che si è laureata Campionessa del Mondo per la quarta volta consecutiva. La 39enne ha letteralmente dominato la gara di getto del peso riservata alle disabilità F11-F12 e ha messo in maniera indelebile la propria firma sui Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). ...

Atletica : muore la campionessa paralimpica Marieke Vervoort. La belga ha scelto la via dell’eutanasia : Il percorso di vita della belga, campionessa paralimpica, Marieke Vervoort è giunto al termine. Come aveva annunciato alle Paralimpiadi di Rio 2016, dopo aver ottenuto la sua quarta medaglia, Marieke aveva già firmato tutti i documenti che che portavano all’eutanasia. Una vita di grandi sofferenze fisiche per lei: a 14 anni le era stato diagnosticata una malattia muscolare degenerativa, causa di dolori costanti, paralisi alle gambe e anche ...

