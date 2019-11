Astrofotografia con gli smartphone Google Pixel? Ecco come funziona

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Che le fotocamere degliabbiano fatto passi da gigante lo sappiamo ormai tutti, ma si resta ancora stupiti dinanzi a una fotografia non editata della Via Lattea, catturata in una buia e limpida notte estiva tramite uno4 XL. La foto, inserita all’interno di un lungo articolo, serve a illustrare le capacità della nuova funzione, un’estensione della modalità notturna dellaCamera, esclusiva degli. Nel post il colosso di Mountain View spiega i passi avanti compiuti nel riuscire a catturare immagini in situazioni di scarsa luce o buio quasi assoluto senza introdurre il fastidiosissimo “rumore” tipico delle foto con poca luce, che ha consentito sull’ultima versione dellaCamera, 7.2, di introdurre questa nuova e interessantissima funzione. ‎La quantità di luce rilevata dal ...

