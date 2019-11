Ascolti TV | Mercoledì 27 novembre 2019 Se Dio Vuole 13% | Oltre la Soglia 8 9% battuto

Ascolti Tv mercoledì 27 novembre : Ascolti Tv mercoledì 27 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Oltre la soglia 1a Tv – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Se Dio Vuole – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Volevo Fare la rockstar 1a Tv- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % La Mummia ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...