Ascolti tv | dati Auditel mercoledì 27 novembre | 3 milioni per Se Dio vuole

Ascolti tv - dati Auditel martedì 26 novembre : vince la Champions - chiusura record per Il Collegio : Nel prime time di martedì 26 novembre è la sfida di Champions League ‘Juventus-Atletico Madrid’, trasmessa da Canale 5, a vincere con 5 milioni 329mila telespettatori e il 20,5% di share. Ascolti tv prime time Segue, su Rai1 con 2 milioni 776mila spettatori, il film tv in replica ‘Luisa Spagnoli‘, con Luisa Ranieri protagonista. Lo share è stato del 13,2%. Sul podio della prima serata anche la puntata di chiusura, in onda ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 25 novembre : In punta di piedi batte Live non è la d’Urso : Il film al femminile In punta di piedi, su Rai1, con 3 milioni 329mila telespettatori e il 14.82% di share vince il prime time del 25 novembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 227mila telespettatori pari al 14% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai3 un nuovo appuntamento con le inchieste di Report che hanno interessato 2 milioni 59mila telespettatori con uno share ...

Ascolti tv lunedì 25 novembre : Barbara d’Urso ringrazia - ecco i dati : Ascolti tv ieri lunedì 25 novembre: chi ha vinto tra il film di Rai Uno e Live-Non è la d’Urso lunedì 25 novembre 2019 la nuova puntata di Live-Non è la d’Urso – con al centro la rivelazione sul padre biologico di Mercedesz Henger – ha appassionato 2.227.000 telespettatori con il 14.02% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv lunedì 25 novembre: Barbara d’Urso ringrazia, ecco i dati proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Barbara d’Urso - Live perde anche senza Montalbano : i dati di ieri : Live Non è la d’Urso, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso ferma al 14% anche senza Montalbano su Rai1 È andata in onda ieri sera, lunedì 25 novembre, una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Per Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 2.227.000 telespettatori e il 14.02% di share. Vista l’assenza de Il Commissario Montalbano, definito dalla stessa Barbara “il colosso dei colossi”, ci si aspettava ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 24 novembre : per Pezzi unici 4.6 milioni di telespettatori : La fiction di Rai1 Pezzi unici vince il prime time del 24 novembre con 4 milioni 614mila telespettatori e uno share del 20.2%, che sale al 32% tra i telespettatori della Toscana. Ascolti tv prime time Su Canale5 La Caccia – Monteperdido è stato seguito da 2 milioni 250mila telespettatori (10.13%). Su Rai2 Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto 2 milioni 103mila spettatori e uno share del 9.0%, secondo miglior risultato stagionale. Il ...

Ascolti tv 24 novembre : Mara Venier regina della domenica - Rai 1 in vetta : dati : Ascolti tv domenica 24 novembre, il canale più visto Com’è andata l’ultima settimana di novembre? Scopriamolo subito! Come sempre, ogni domenica avviene un simpatico scontro pomeridiano. A sfidarsi, infatti, sono le signore della televisione: Mara Venier e Barbara d’Urso. I loro programmi vanno in onda in orari diversi, questo lo sappiamo, ma quale sarà stata […] L'articolo Ascolti tv 24 novembre: Mara Venier regina della ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 21 novembre : Miracoli dal cielo batte Adrian : Adriano Celentano non riesce a portare a casa la prima serata nemmeno contro Miracoli dal cielo. Il film trasmesso giovedì 21 novembre da Rai 1 infatti vince il prime time con il 17,6% di share e 3.921.000 di telespettatori. Su Canale 5 ‘Adrian Live – Questa è la storia’ ha conquistato 3.354.000 telespettatori con il 14,1% di share (il cartoon Adrian ha registrato il 9,6% di share e 1.485.000 spettatori). Ascolti tv prime ...

Ascolti 21 novembre : non male Adrian - ma si fa sorpassare da Rai 1 : dati : Ascolti tv, giovedì 21 novembre. Ecco qual è stato il canale più visto E anche questa settimana sta ormai finendo! Quella di ieri, è stata una serata rilassante per gli italiani che si sono seduti davanti al televisore. Le scelte, inoltre, erano tante. Si poteva passare qualche ora dinnanzi ad un bel film. Per esempio […] L'articolo Ascolti 21 novembre: non male Adrian, ma si fa sorpassare da Rai 1: dati proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 20 novembre : vince Una serata di stelle per il Bambino Gesù : Sfiora i 3 milioni e vince il prime time di mercoledì 20 novembre Una serata di stelle per il Bambino Gesù, trasmessa da Rai1, che ottiene 2.989.000 telespettatori e il 15.9% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, l’ottimo risultato di ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3, con 2.477.000 telespettatori e l’11.8% di share. Si è dovuta accontentare del terzo posto, invece, la terza puntata di ‘Oltre la ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 18 novembre : Italia – Armenia vince con 5.7 milioni : La partita di calcio Italia – Armenia valevole per la qualificazione agli Europei 2020 ha conquistato complessivamente 5 milioni 730mila appassionati su Rai 1 pari al 21,7 di share ed è stato l’evento televisivo più seguito della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso è stato seguito da 2.532.000 spettatori, share 15,14%. Su Rai3, grande attenzione del pubblico per le inchieste di ...

Ascolti tv 17 novembre : Mara Venier trionfa - ottimo Pezzi Unici : tutti i dati : Ascolti tv, domenica 17 novembre. Come è andato il pomeriggio? E la sera? Ecco tutti i risultati Quella appena passata è stata una domenica segnata dal freddo e dal maltempo. Per questo motivo non è stato difficile rifugiarsi dinnanzi la tv magari avvolti da una bella copertina. Del resto, la domenica c’è tanto da guardare. […] L'articolo Ascolti tv 17 novembre: Mara Venier trionfa, ottimo Pezzi Unici: tutti i dati proviene da Gossip ...

Ascolti tv 14 novembre - vittoria per Rai 1 - bene Carrà - Adrian è un ‘ni’ : dati : Ascolti tv 14 novembre. Ecco qual è stato il canale più visto ieri E un altro giovedì di novembre è ormai passato! Quello di ieri però ha lasciato un po’ d’amaro in bocca nel pubblico italiano. Il motivo? Sono andate in onda le ultime puntate di Un passo dal Cielo e A raccontare comincia tu. […] L'articolo Ascolti tv 14 novembre, vittoria per Rai 1, bene Carrà, Adrian è un ‘ni’: dati proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati Auditel martedì 12 novembre - Enrico Piaggio vola a 5.6 milioni : Con 5.690.000 telespettatori e uno share del 23,87% il film tv ‘Enrico Piaggio, un sogno italiano’ fa il pieno di Ascolti e consegna a Rai1 il prime time di martedì 12 novembre. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Rai2 con ‘Il Collegio‘ che è stato visto da 2.584.000 telespettatori (share dell’11,05%). Testa a testa poi tra Canale 5 e Italia1. La rete ammiraglia di Mediaset ha ottenuto con il film ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 11 novembre : la replica de Il Commissario Montalbano senza rivali : Ennesima vittoria de Il Commissario Montalbano che con l’episodio “Il sorriso di Angelica” in replica su Rai1 vince il prime time di lunedì 11 novembre con 4.768.000 telespettatori pari al 21,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 telespettatori pari al 14.1% di share. Sulla terza rete, salgono gli Ascolti delle inchieste di “Report”: ...