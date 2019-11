Arrampicata sportiva | Qualificazioni Olimpiadi 2020 | Stefano Ghisolfi non riesce

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019)non è riuscito a conquistare la qualificazione alledi Tokiotramite il torneo preolimpico che si sta disputando a Tolosa (Francia). Il piemontese ha concluso al dodicesimo posto con 840 punti complessivi e deve dire così addio alla chance di volare in Giappone (in questa manifestazione sono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi), ma non finisce qui per l’azzurro che potrà tentare il tutto per tutto a marzo agli Europei di Mosca dove sarà consegnato l’ultimo pass per i Giochi. Il 26enne ha incominciato male la sua giornata scivolando in entrambi i tentativi nello speed, la prova di velocità non ha sorriso al nostro portacolori che non è andato oltre un mesto 21esimo posto (erano in gara 22 atleti). Nel boulder non ha brillato e sì è dovuto accontentare della sedicesima piazza e a quel punto ha cercato una clamorosa rimonta nel ...

