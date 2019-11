Antonella Clerici | ‘L’astrologo mi ha detto che mi riprenderò ciò che mi è stato tolto’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 28 novembre 2019) No, non vedremoin un programma di oroscopi, ma nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi per il lancio de Lo zecchino d’oro (che condurrà con Carlo Conti nella finale del 7 dicembre in prima serata su Rai1), la conduttrice fa un bilancio di quest’ultimo periodo lontana dalla tv, dopo lo ‘schiaffo’ della Rai che l’ha lasciata a casa, la scoperta di una vita più bucolica e meno frenetica e la consapevolezza raggiunta di cosa vuole o non vuole fare sul piccolo schermo. “Sono un po’ come l’Araba fenice: quando sei convinto di avermi fatta fuori, io rinasco. Il mio astrologo mi ha confermato che il Sagittario (è nata il 6 dicembre) viene da cinque anni terrificanti, di grande fatica, ma mi aspetta un periodo di gioia in cui mitutto ciò che mi ètolto. Ma astri a parte so che i momenti di ...

