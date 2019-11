“Antologia del Cuore Stanco” | un volume di narrazioni sullo Scompenso Cardiaco

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Antologia delStanco è il titolo del, edito da Edizioni Effedì, che sarà presentato giovedì 28 novembre presso RED Feltrinelli – Brera dalle ore 18.00. Ilracchiudedi persone che si sono trovate a fare esperienza di, chi in prima persona, come i pazienti, chi di riflesso, come i caregiver, e chi dal punto di vista della comprensione e della cura, come i professionisti della salute. Eppure, Antologia delStanco è più di una raccolta di racconti. Nasce, infatti, nell’ambito del progetto TRUST – The Roadmap Using Story Telling (La mappa dei percorsi attraverso le), promosso da Fondazione ISTUD con il supporto non condizionato di Novartis Farma Italia. Si tratta del primo progetto di Medicina Narrativa condotto in Italia, alla cui realizzazione hanno collaborato Massimo Volpe e Marco Testa ...

