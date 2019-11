Anticipazioni Shameless 10×04 | Lip pronto per un nuovo amore?

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 29 novembre 2019)10×04: la trama Domenica 1 dicembre, su Showtime, andrà in onda il quarto episodio di10. Dopo esser entrato nel vivo della stagione con la terza puntata, il telefilm affronterà la già annunciata crisi tra Lip e Tami. Nel corso della 10×04, intitolata “A Little Gallagher Goes a Long Way“, la ragazza – dopo un lungo periodo di convalescenza – verrà finalmente dimessa dall’ospedale. Benché alcune foto promozionali la ritraggano in compagnia del figlio Freddie, pare che Tami non si dimostrerà all’altezza delruolo da genitore. Sarà a quel punto che Lip deciderà di accettare l’invito di Sarah. La misteriosa ragazza conosciuta nel corso del terzo episodio, trascorrerà infatti del tempo con il neo-papà che avrà modo di sfogare tutta la sua frustrazione per i recenti problemi affrontati dopo la nascita ...

