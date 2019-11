Anticipazione Il Segreto | Donna Francisca rompe i rapporti con Maria

Anticipazione Il Segreto - Elsa è malata : inaspettato l’aiuto di Antolina : Il Segreto anticipazioni, Elsa è gravemente malata: arriva l’aiuto di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto vedono Elsa gravemente malata. Nel corso delle prossime puntate, in onda su Canale 5, vedremo la Laguna finire in carcere. Si tratta della vendetta che mette in atto Antolina, al fine di tornare a vivere insieme a Isaac. Fortunatamente […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, Elsa è malata: inaspettato l’aiuto di ...