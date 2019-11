Annulla il gol all’Avellino al 91′ | gli insulti sessisti si sprecano | frasi shock contro

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Hato un gol all’Avellino al 91′, per fuorigioco, durante la gara di Coppa Italia Serie C. Può accadere, è capitato. Ma non è passato inosservato. Motivo? Era un guardialinee donna e i suoi, sui social, si sono sprecati. Il soggetto in questione si chiama Veronica Vettorel, è della sezione di Latina. Come al solito, il mondo del web si è rivelato crudele, maligno. Tanti glinei suoi confronti, da quelli classici con cui solitamente si insulta una donna, fino ai ‘consigli’ su un diverso utilizzo della bandierina. C’è chi poi ipotizza il modo in cui stia facendo carriera nel mondo del calcio, sottolineando che “è anche una bella ragazza”. Altri, invece, facendo leva sull’aspetto estetico della Vettorel, la invitano a dedicarsi ad altri mestieri, ben più vecchi di quello dell’assistente arbitrale. Per ...

