Andy Murray a cuore aperto | “ho ripensato al ritiro | per me non è solo uno sport”

Coppa Davis 2019 : Andy Murray col brivido - vince la Gran Bretagna. Serbia e Germania battono 3-0 Giappone e Argentina : Finisce in modo ufficiale poco dopo le 19:30 (ora di Madrid) la prima parte della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019, che offre già alcuni verdetti di eliminazione ed altri che guidano verso scontri diretti decisivi. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Serbia-Giappone 3-0 (Gruppo C) Il compito più semplice della giornata è quello della Serbia, che si mette in diretta competizione con la Francia per il primato nel girone ed ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Comincia la giornata - in campo Andy Murray : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:15 Primi a servire saranno Sugita contro Krajinovic, Pella contro Kohlschreiber e Murray contro Griekspoor 11:10 Tra meno di dieci minuti, dunque, l’inizio dei match. 11:06 Stanno suonando gli inni nazionali all’interno delle tre arene della Caja Magica. 11:05 Ricordiamo i gironi dei match di stamattina: Serbia-Giappone fa parte del gruppo A, Argentina-Germania del gruppo C, ...

Andy Murray padre per la terza volta : è un maschio :

Tennis – Il dolore di una madre nel vedere la sofferenza di un figlio - Judy Murray svela le fatiche di Andy : “non poteva manco allacciarsi le scarpe” : La famiglia Murray adesso sorride: i racconti di mamma Judy dopo il successo di Andy al torneo ATP di Anversa Andy Murray è tornato e lo ha fatto aggiudicandosi, la scorsa settimana, il torneo ATP di Anversa, battendo in finale Wawrinka. Un succeso che fa sorridere il Tennista scozzese, tutti i suoi tifosi e la sua famiglia, che hanno dovuto affrontare un momento difficile a causa dell’infortunio all’anca. Mamma Judy è la prima ...

L'anca nuova e miracolosa di Andy Murray : Miracolo, miracolo, miracolo. Come direbbe il compianto Massimo Troisi. Andy Murray, il quarto dei Fab Four del tennis, che agli Australian Open annunciava piangente il ritiro, torturato dal vecchio problema alL'anca, ha salutato domenica, piangente, il successo al torneo di Anversa. Dalle lacrime disperate dell'11 gennaio, da quelle drammatiche e infelici dichiarazioni - “voglio togliermi almeno il dolore, non ce la faccio più, non riesco ...

Andy Murray non si è mai vergognato di mostrare il suo volto umano. A gennaio piangeva annunciando quello che pensava sarebbe stato un addio definitivo al tennis dopo gli Australian Open. Ora piange per un inatteso ritorno alla ...

ATP Anversa – Andy Murray travolge senza pietà Cuevas - lo scozzese avanza ai quarti di finale : Lo scozzese stacca il pass per i quarti di finale del torneo belga, lasciando le briciole all’uruguaiano Cuevas Andy Murray si qualifica per i quarti dell’European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in programma sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Il tennista scozzese non lascia scampo all’uruguayano Pablo Cuevas, ottava testa di serie, imponendosi con il punteggio di 6-4 ...

Tennis – Andy Murray cambia programmazione per ‘cause di forza maggiore’ : è in arrivo il 3° figlio! : Andy Murray non giocherà a Stoccolma ma parteciperà al torneo di Anversa in quanto più vicino a casa. Il motivo è l’imminente nascita del terzo figlio Andy Murray ha annunciato un cambio di programmazione in vista del finale di stagione. Fortunatamente, il motivo non risiede in alcun problema fisico, ma in una lieta notizia: la nascita del terzo figlio. Un avvenimento imminente, visto che il Tennista scozzese ha preferito non giocare a ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis - Australian Open 2020 : Andy Murray sarà al via del torneo di Melbourne in singolare : Il britannico Andy Murray continuerà quindi la sua avventura nel Tennis anche nella prossima stagione. L’ex n.1 del mondo del Tennis, reduce dall’operazione all’anca che lo ha costretto a un lungo periodo di riabilitazione, sembra avere risposte confortanti dal suo fisico e, contrariamente a quello che tutti avevano inteso nel corso degli Australian Open 2019, farà ritorno a Melbourne l’anno venturo, disputando gli ...

Tennis – Australian Open - Andy Murray ci sarà : lo scozzese tornerà a giocare uno Slam in singolare : Andy Murray tornerà a giocare uno Slam insingolare nel 2020: il Tennista scozzese giocherà gli Australian Open “Confermato: Andy Murray tornerà a giocare agli Australian Open nel 2020“, tramite un tweet gli Australian Open hanno comunicato la presenza di Andy Murray al prossimo Slam aussie. Nell’edizione 2019 Murray aveva scioccato il mondo del Tennis annunciando la possibilità di un ritiro nel corso della stagione, ...

ATP Shanghai - Andy Murray all’esame Fognini : “Fabio ha un sacco di talento - ma conosco il suo punto debole” : I due si sfideranno al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, dove Fognini è arrivato disintegrando Querrey in due set Sfida elettrizzante nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, Fabio Fognini infatti affronterà Andy Murray, rientrato da poco nel circuito dopo aver superato una serie di infortuni. AFP/LaPresse Lo scozzese si troverà di fronte un altro italiano dopo aver battuto Matteo Berrettini al primo turno, un esame ancora ...