Altamura | discarica abusiva a cielo aperto | una denuncia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Emanuela Carucci A finire nei guai il titolare dell'azienda di smaltimento di rifiuti illeciti. Oltre ad essereto, l'uomo dovrà pagare, tra ecotassa e ammende, 163mila euro Era unaquella trovata ad, un Comune in provincia di Bari, dagli agenti della guardia di finanza. Si tratta di 1400 metri quadrati adibiti per i rifiuti speciali (1050 tonnellate). Il responsabile, un uomo di, è statoto a piede libero dall'autorità giudiziaria e dovrà pagare 163mila euro tra ecotassa evasa e sanzioni amministrative.L'operazione, svolta ieri dalle fiamme gialle, rientra in un'operazione più grande di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere i traffici illeciti ed i reati ambientali. gallery 1791342 Laè stata sottoposta a sequestro. È stata attuata una convenzione stipulata tra la ...

