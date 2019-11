Almeno 22 persone sono morte durante una protesta anti-governativa a Nasiriya | in Iraq

Iran - intelligence : “Abbiamo arrestato otto persone legate alla Cia”. Continuano le proteste : Almeno 143 vittime e 7mila arresti : Mentre in Iran Continuano le proteste, con almeno 143 vittime e oltre 7mila arresti, l’intelligence di Teheran fa sapere attraverso l’agenzia di stampa Irna che tra quest’ultimi ci sono anche almeno otto persone “legate alla Cia”. Dichiarazioni che hanno come obiettivo anche quello di sostenere la tesi già esposta nelle scorse ore dalla Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo cui le forze di sicurezza ...

Almeno 15 persone sono morte in un attentato a Kunduz - nel nord dell’Afghanistan : Almeno 15 persone sono morte in un attentato a Kunduz, nel nord dell’Afghanistan. Mercoledì sera, una bomba è esplosa lungo una strada mentre passava un’auto sulla quale si trovavano sei donne, sei ragazze, due bambini e l’autista: stavano andando a

Terremoto in Albania vicino a Durazzo : 20 morti e Almeno 600 feriti. Danni e molte persone intrappolate : Scossa di magnitudo 6.2 nella notte. In moto la macchina degli aiuti dall'Italia: 200 uomini e mezzi partiti per prestare soccorso

È esplosa un’autobomba nel nord della Siria : Almeno 17 persone sono morte : È esplosa un’autobomba a Tal Halef, piccola città controllata dalle forze della Turchia nel nord della Siria, a ovest di Ras al Ain: almeno 17 persone sono morte e 20 sono state ferite. La notizia è stata data su Twitter

Terremoto Albania - “il più forte dal 1969” : Almeno 23 morti e centinaia di feriti - 45 persone estratte vive dalle macerie : E’ di almeno 23 morti il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito ieri notte l’Albania: secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone mentre i feriti sono oltre 650. Secondo il quotidiano albanese “Shekulli”, sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie degli edifici crollati” e le squadre di soccorso continuano nella ricerca dei ...

Terremoto Albania - Almeno 21 morti e 600 feriti : persone sepolte vive tra le macerie - in arrivo tanti aiuti internazionali. Il punto : Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche di sopravvissuti sotto le macerie dei palazzi crollati in Albania a causa del Terremoto che ha colpito il Paese, il più potente da decenni. Nell’ultimo bilancio, le autorità hanno contato almeno 21 persone morte, tra cui una bambina, e circa altre 600 ferite, soprattutto nelle città di Durazzo e Thumane, a nord di Tirana. Ma purtroppo si tratta di un bilancio che continua a salire di ora in ...

Terremoto in Albania - ci sarebbero Almeno tre morti e persone sotto le macerie : Alle 03:54 ora italiana (02:54 ora locale) di martedì 26 novembre una forte scossa di Terremoto ha svegliato l'Albania e gran parte del Sud Italia.Un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter ha infatti colpito la zona vicino alla città di Durazzo, nella costa settentrionale dell'Albania. La scossa di Terremoto ha avuto un ipocentro a circa 10 km di profondità. Dopo circa 30 minuti vi è stata una replica nella medesima zona, con una scossa di ...

Naufragio Lampedusa - recuperati corpi senza vita di 5 donne. “Almeno 20 persone disperse” : “Sono 20 i dispersi” del Naufragio avvenuto sabato sera a un miglio dalle coste di Lampedusa. Così hanno riferito alla Guardia costiera i 149 migranti sopravvissuti al Naufragio. Tra i dispersi si cercano anche i genitori di due minorenni che una volta tratti in salvo non avendo visto mamma e papà hanno dato l’allarme. Da allora continuano le ricerche. Così come per le mogli di un giovane eritreo e uno libico che sul molo ...

Almeno 12 persone sono morte per una frana in Kenya : Almeno 12 persone sono morte a causa di grandi frane, nella contea di West Pokot, una delle 47 contee in cui è diviso il Kenya. Le frane, che hanno colpito i villaggi di Nyarkulian e Parua, sono state causate dalle

C’è stato un attacco aereo di Israele a Damasco - in Siria : Almeno due persone sono morte : Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un attacco aereo di Israele in Siria, nella periferia di Damasco. Le prime notizie parlano di una casa di civili colpita e di almeno due morti e diversi feriti. Israele ha detto

Iran - Amnesty International denuncia : “Almeno 106 persone uccise in 21 città” : Almeno 106 persone uccise in manifestazioni in 21 città dell'Iran. Lo riferisce Amnesty International, precisando di basarsi su "filmati verificati, testimoni oculari e informazioni raccolte da attivisti fuori dal Paese, che mettono in luce una serie di uccisioni illegali da parte delle forze di sicurezza Iraniane".Continua a leggere

“Sono Almeno 106 le persone uccise in 21 città dell’Iran”. La denuncia di Amnesty : Dieci anni anni dopo la rivolta del 2009, che vide i giovani iraniani in piazza contro i brogli nelle elezioni presidenziali, la Repubblica Islamica ha assistito a una nuova ribellione soffocata nel sangue e si prepara a mettere in funzione la forca per chi voglia mettere in discussione il regime. “Sono almeno 106 le persone uccise in 21 città dell’Iran” negli scontri degli ultimi giorni, ha denunciato Amnesty ...