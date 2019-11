Alla Camera dopo la rissa scoppia l' amore Il leghista | Elisa | mi vuoi

Salva-Stati - rissa Alla Camera : il governo fa muro e scoppia la bagarre : rissa alla Camera sulla riforma del Fondo Salva-Stati proprio nel giorno in cui si apprende che la questione potrebbe non essere affrontata né il 4 dicembre, né al Consiglio europeo del...

Rissa Alla Camera sul Fondo Salva Stati - il presidente Fico : “Spettacolo indecente a cui hanno assistito anche ragazzi delle scuole” : “Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la Rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il Fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono ...

Mes - Pd accusa la Lega e scoppia la rissa Alla Camera. Deputato Liuni (Lega) urla dAlla presidenza : “Vado a prenderlo e gli spacco…” : Si sfiora la rissa, al centro dell’emiciclo di Montecitorio, all’apice dello scontro sul Mes. Tra le urla e i fischi che arrivano dai banchi del centrodestra, vicino ai banchi dove siedono gli stenografi, si accalcano diversi deputati: nel tentativo di separarli c’è chi come il Deputato di FI Giorgio Mulè esce con un polso slogato. Un Deputato leghista sfascia una sedia. Lo scontro si protrae per diversi minuti. Rossella ...

Cina - Di Maio : “Grillo dall’ambasciatore in visita privata”. Proteste Alla Camera di Fratelli d’Italia : Beppe Grillo “ha ricevuto un invito dall’ambasciatore” cinese a Roma e la scorsa settimana “si è recato all’ambasciata in visita privata. Ovviamente non rappresentava il governo“. A dirlo, al Question time alla Camera, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in risposta all’interrogazione del gruppo di Fratelli d’Italia sui rapporti tra l’esecutivo – e in particolar modo la parte ...

Terremoto Albania - la prima scossa ripresa dAlla telecamera di sicurezza : il gatto scappa via in anticipo - poi il palazzo sobbalza [VIDEO] : Continua ad aggravarsi il bilancio del violento Terremoto che ieri ha colpito l’Albania: si parla di almeno 24 morti e oltre 650 feriti. Secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone. Le squadre di soccorso continuano le operazioni alla ricerca dei dispersi. Tanti gli edifici crollati a causa della violenza della scossa e per questo sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie”, ...

Decreto Scuola - cosa sarà presentato Alla Camera il 25 Novembre : Reso noto il testo ufficiale del Decreto Scuola contenente gli emendamenti approvati dalle due Commissioni di Cultura e Lavoro. Leggi il testo ufficiale Oggi, 25 Novembre, alla Camera ha luogo l’esame conclusivo del disegno di legge per la conversione in legge del Decreto 29 Ottobre 2019 n.126, recante “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di ...

Violenza sulle donne : panchina rossa Alla Camera commercio di Palermo (2) : (Adnkronos) - "Anche grazie all’attività della rete dei Comitati delle Camere di commercio, molte donne in Italia hanno scelto di avviare una propria attività, dando corpo alla propria vocazione professionale e in piena autonomia - dice Confcommercio - A Palermo e in provincia un quarto dell’imprend

Violenza sulle donne : panchina rossa Alla Camera commercio di Palermo : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una panchina rossa nella sede della Camera di commercio e un rapporto sull’impresa femminile nella provincia di Palermo, che vede il capoluogo siciliano davanti alla media nazionale. Delle quasi 100.000 imprese registrate nel territorio della provincia di Palermo, quas

In Parlamento 13 progetti di legge sul fine vita : 6 Alla Camera e 7 al Senato - uno è di iniziativa popolare : Fino ad oggi, sono 13 i progetti di legge in Parlamento relativi alla questione del fine vita, sei alla Camera e sette al Senato. All'indomani della pubblicazione da parte della Corte Costituzionale delle motivazioni della sentenza sul fine vita dello scorso settembre, in merito al caso di Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo, manca ancora una legge per una procedura omogenea sulla questione. Il primo a presentare un progetto di ...

Milano. Loredana D’Anghera - Massimiliano Damerini e Andrea Pozza live Alla Camera del Lavoro : L’Atelier Musicale, la rassegna organizzata da oltre un quarto di secolo dall’associazione culturale Secondo Maggio, propone un altro dei suoi