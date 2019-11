Alitalila, Patuanelli:niente spezzatino

Su Alitalia "non ci sono soluzioni di mercato perché Atlantia ha deciso di uscire dalla cordata il giorno prima della scadenza. In questo senso il mercato ha fallito". Così il ministro dello Sviluppo economico,, intervistato dal Corriere della Sera. "Stiamo valutando a livello di governo diverse ipotesi", ha detto il ministro, ma "lonon è un'ipotesi sul tavolo". Per, "manca un partecipante al Consorzio che aveva manifestato l'intenzione di rilevare oltre il 30% della newco".(Di giovedì 28 novembre 2019)