ALITALIA Spezzatino e nazionalizzazione impraticabili | resta una sola soluzione

L’ALITALIA non decolla - governo sulle nuvole : sfuma super-commissario - si pensa a spezzatino : L'incertezza regna sovrana sulla situazione di Alitalia. Mentre le varie ipotesi si rincorrono, oggi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha ribadito che il governo sta valutando tutte le opzioni sul tavolo che siano di mercato o no. "Al momento non c'e' una soluzione di mercato, dobbiamo capire come crearla o come fare azioni che ci portino, in un tempo compatibile con la dotazione finanziaria che ha la struttura ...