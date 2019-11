Alitalia | Patuanelli ok nazionalizzazione Non fallirà | Governo

Patuanelli : «Tornare all’Iri? Se serve sì». Sul tavolo i dossier Ilva e Alitalia : Il ministro dello Sviluppo economico (M5S), alla commissione Industria del Senato, ha indicato l’ex Ilva e Alitalia come esempi concreti di possibili nazionalizzazioni o di possibili interventi pubblici per «difendere l’interesse nazionale»

Alitalia - il governo si arrende. Conte e Patuanelli : "Non c'è soluzione di mercato" : Il governo è costretto ad arrendersi sulla privatizzazione di Alitalia, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha detto chiaramente che al momento una soluzione di mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il ...

Stefano Patuanelli - disastro in diretta : la "carta Prodi" per risolvere Ilva e Alitalia : Da Ilva ad Alitalia, si finisce sempre a Romano Prodi. È il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, del M5s, a rivelarlo: il governo è pronto a tornare l'Iri, il carrozzone statale fondato proprio da Prodi ai tempi della Dc e simbolo degli sperperi e delle spese pazze della Prima Repubblica. Le

I commissari scrivono a Patuanelli Alitalia - gli scenari dopo la proroga : Al Ministero dello sviluppo economico (Mise) ci si prepara a fare le ore piccole: alla mezzanotte di oggi scadono infatti i termini per la presentazione di un’offerta vincolante per Alitalia e anche se dopo il passo indietro di Atlantia e Ferrovie dello Stato la speranza che tale offerta arrivi sono di fatto nulle, ci si attende comunque una missiva, quella con la quale Segui su affaritaliani.it

Alitalia - Fs : “Non ci sono ancora condizioni necessarie ma confermiamo disponibilità”. Patuanelli : “Margini con Delta e Lufthansa” : A poche ore dalla scadenza della deadline dell’offerta vincolante per l’acquisto di Alitalia, è Fs a mettere nero su bianco la difficoltà sul dossier. Le tessere sul tavolo non sono sufficienti per Ferrovie che ne prende atto ma conferma la disponibilità ad andare avanti. Il cda della società guidata da Gianfranco Battisti ha infatti constatato che, tra Lufthansa che non intende aprire il portafoglio e Atlantia che si sfila, non ci sono ...

Patuanelli : “A oggi 149 vertenze - ottimista su Alitalia”. Su Ilva non si scopre : “In corso interlocuzioni”. Centrodestra : “Chiedete scusa” : Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente. Sull’Ilva, però, il ministro ...

Alitalia - è ufficiale la settima proroga : ministro Patuanelli concede fino al 21 novembre per la presentazione dell’offerta vincolante : La settima proroga per Alitalia ora è ufficiale: il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha concesso fino al 21 novembre per la presentazione dell’offerta vincolante. La proroga, si legge in una nota del Mise, è subordinata a due condizioni: intervento diretto dei commissari e immediato confronto con gli offerenti, oltre a una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori. La richiesta di proroga ...

Alitalia : il ministro Patuanelli perplesso - si va verso una proroga condizionata : Si va verso una proroga condizionata per Alitalia. La richiesta di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia ha incontrato infatti le perplessità sia dei commissari, sia del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, cui spetta la decisione definitiva sulla proroga. Per questo i commissari pretendono ora un ruolo maggiore, richiedendo di avere una “interlocuzione diretta e immediata con ...