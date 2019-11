Aids | per la giornata mondiale la Croce Rossa porta la prevenzione tra la gente

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Test gratuiti HIV e Sifilide, distribuzione condom, dialogo e incontro per sensibilizzare a stili di vita sani Domenica 1 dicembre, in occasione dellacontro l’, laItaliana scende nelle strade, da Milano a Roma e Napoli, per parlare con i cittadini, fare, eseguire test rapidi e sensibilizzare soprattutto i giovani ai corretti stili di vita. Dopo il successo dell’anno scorso con oltre 2mila test eseguiti in tutta Italia, la campagna “Meet, Test & Treat” torna nelle piazze, nei luoghi della movida ma anche nei penitenziari e nelle zone frequentate da sex workers, per offrire a tutti la possibilità di effettuare test di screening gratuiti, anonimi per HIV e Sifilide attraverso il prelievo capillare con risultati in soli 10 minuti. Esami che saranno effettuati da una équipe di medici e volontari opportunamente formati. I Giovani volontari ...

