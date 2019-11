Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) Qualcuno dei nostri lettori potrebbe essere rimasto turbato dalla notizia che vi abbiamo dato ieri circa glidi, destinati a scomparire progressivamente a partire dall'11 dicembre 2019. Ebbene, tramite un appunto ufficiale diffuso dal proprio canale di supporto, ilnetwork ha deciso di rassicurare i propri utenti, affermando che il procedimento prenderà il via più avanti, non prima di aver individuato la soluzione che permetterà di conservare glidelle persone decedute (che altrimenti farebbero la fine di tutti gli altrieliminati pertà). Questo significa che le operazioni di rimozione forzata, che ricordiamo essere irreversibili, non saranno avviate l'11 dicembre: ci vorrà più tempo, anche se non è ancora possibile stabilire quanto esattamente. In ogni caso, se ci tenete a mettere al sicuro il vostroda ...

OptiMagazine : Aggiornamento sugli account #Twitter inattivi: il social ci ripensa per adesso - umbertofranzoni : Conduttrice .... un'aggiornamento sugli sbarchi ? I morti ? La ridistribuzione ? L'accordone di malta ? Un'occhiati… - mammadeicarlini : @6Oblio Quello sugli zombi c'è da tantissimi anni quindi non ne sono troppo delusa. Non mi piace e l'ho fatto solo… -