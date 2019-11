Adrian | serie animata Anticipazioni 28 novembre | pubblico non convinto dai disegni

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adrian o Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento , giunto all’ episodio 2 (dopo la rinascita). Adrian o Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi . Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adrian o Celentano . The post Pre Show Adrian la serie ...

#Adrian – Il ritorno dello show e della serie evento di Adriano Celentano - su Canale 5. : Errare è umano, ma perseverare potrebbe essere diabolico. A distanza di nove mesi, Adriano Celentano ritorna su Canale 5 col suo show e anche col suo controverso (e costosissimo) cartone animato, Adrian. Un progetto che si è rivelato un bagno di sangue per Mediaset perché, a fronte di un discreto esordio (5.997.000 spettatori e il 21,92% per lo show e 4.544.000 spettatori e il 19,07% per il cartone), la situazione è andata […] L'articolo ...