Accerchiano ragazzi per rubare cellulari | arrestate tre persone

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – Con una scusa banale, la richiesta di una sigaretta, tre giovani nordafricani, la notte scorsa, si sono avvicinati ad un ragazzo ed una ragazza che stavano passeggiando in via dei Serpenti, li hanno accerchiati e infine hanno strappato dalle mani della giovane un telefono cellulare. Poi sono scappati dirigendosi in via Cavour. Immediata la richiesta di aiuto al numero unico di pronto intervento. Cosi’, mentre gli agenti del Commissariato Celio raccoglievano la testimonianza delle due vittime, una pattuglia del Reparto Volanti ha bloccato, tra via IV Novembre e Largo Magnanapoli, trela cui fisionomia sembrava del tutto corrispondente alle descrizioni dei rapinatori. Il controllo effettuato dai poliziotti ha confermato il sospetto: addosso ad uno dei tre e’ stato ritrovato il cellulare. Arrestati per rapina aggravata in concorso, i due minorenni sono ...