75enne trovata morta in casa | la polizia scopre il cadavere del marito fatto a pezzi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Rinvengono il corpo di unae sempre nelladella defunta dentro al freezer trovano ildel. La macabra scoperta è avvenuta a Toole nello Utah, dopo che diversi vicini diavevano segnalato la scomparsa della signora Jeanne Souron-Mathers da almeno un paio di settimane. Laha così forzato la porta dell’appartamento della donna ritrovando il suo corpo senza vita. La Mathers sembra essere deceduta per cause naturali. E fino qui nulla di particolare. Solo che nella perquisizione di routine qualcosa ha attirato l’attenzione degli agenti. Dentro un grosso freezer orizzontale hanno rinvenuto ideldi un uomo. Non ci è voluto molto, visto il buono stato di conservazione, risalire all’identità del secondo morto che altri non era che ildella. Per ora è impossibile sapere se la donna appena deceduta abbia avuto a che fare ...

