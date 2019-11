5 Seconds Of Summer a Milano e Padova nel 2020 | biglietti in prevendita per le date

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) I 5Ofannunciano due concerti in programma in Italia il prossimo anno. I 5Ofsaranno anelper due concerti attesi rispettivamente il 29 e il 30 maggio. Le location che li accoglieranno sono quelle dei palazzetti: il Medioalum Forum di Assago per quel che riguardae la Kioene Arena per la data di. Il No Shame World Tourapproda a grande richiesta anche nel nostro Paese e iper assistere ai due concerti in Italia saranno disponibili a breve secondo le modalità d'acquisto che seguono.per i 5Ofnelper leitaliane saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale inizierà, invece, dalle ore 11.00 di ...

