' 20 anni che siamo italiani' | anticipazioni 29 novembre | Amadeus e Nannini tra gli ospiti

Vent'anni che siamo italiani - la conferenza stampa con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada : [live_placement]prosegui la letturaVent'anni che siamo italiani, la conferenza stampa con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada pubblicato su TVBlog.it 28 novembre 2019 12:54.

Batman compie 80 anni : ecco perché il cavaliere oscuro non è mai invecchiato : Quest'anno Batman, alias Bruce Wayne, compie 80 anni di vita. Carattere difficile, chiuso, da conservatore. Oggi il primo fumetto del 1939 in cui il cavaliere oscuro è protagonista vale 1,5 milioni di dollari, ma soprattutto sono decine gli adattamenti per cinema e televisione delle sue storie.Continua a leggere

Perché gli 80 anni di Tina Turner sono un manifesto di bellezza e forza : Tina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaTina Turner, 80 anni da icona di bellezzaSe c’è una qualità che Tina ...

MotoGp – L’anti-Marquez ed il futuro di Valentino Rossi - Cereghini svela : “per molti si doveva ritirare 10 anni fa - io sono tra quelli che…” : Cereghini non ha dubbi: dall’anti-Marquez al futuro di Valentino Rossi, le parole dell’ex pilota italiano Con i test di ieri a Jerez de la Frontera si è conclusa ufficialmente la stagione in pista dei piloti di MotoGp: i campioni adesso possono godersi le meritate e attesissime vacanze dopo le fatiche del Mondale 2019, senza, ovviamente, trascurare gli allenamenti tra sfide di motocross e intense sessioni in ...

È morto a 59 anni lo chef britannico Gary Rhodes : È morto a Dubai lo chef britannico Gary Rhodes, aveva 59 anni; la notizia è stata data dalla sua famiglia in un comunicato stampa, in cui ha fatto sapere che «al suo fianco c’era la sua amata moglie Jennie». Rhodes

Formula 1 - Vettel parla per la prima volta del suo ritiro : “sono nel circus da 12 anni - è normale che…” : Il pilota tedesco ha parlato del proprio futuro, soffermandosi sull’eventuale ritiro che ancora non appare così vicino Un’altra stagione volge al termine, un anno complicato che non è andato nel verso che Sebastian Vettel si sarebbe aspettato. Il tedesco è riuscito a interrompere il digiuno di vittorie con il successo di Singapore, un piccolo zuccherino all’interno di un 2019 amarissimo. Photo4/LaPresse Il suo futuro però ...

Adrian - Maurizio Costanzo : “Non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa - perché il pubblico dovrebbe vederlo?” : Nonostante la partecipazione della moglie, Maria De Filippi, nella seconda puntata della nuova stagione di Adrian, Maurizio Costanzo non ha risparmiato una stroncatura allo show di Andriano Celentano, Adrian. “Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale, Adrian – ha scritto il giornalista sulle pagine di Libero -. Non penso al fumetto ...

Bocca : il Napoli sa che tutto questo ha un prezzo. Le questioni d’orgoglio distruggeranno anni di lavoro all’avanguardia : “Il calcio italiano è una repubblica autonoma, un mondo capovolto, con leggi e regole al contrario, così anomalo che consideriamo normale che a un’intera squadra vengano rifilate multe di massa, altissime e arbitrarie. Una ribellione soffocata con largo spargimento di euro”. E’ l’incipit dell’articolo di Fabrizio Bocca su Repubblica. Articolo sul caos post ammutinamento dei calciatori del Napoli. Il fatto di sapere ...

Turismo : flussi in crescita nelle Marche dopo i tragici anni post-sisma : Il riconoscimento della prestigiosa guida Lonely Planet come top destination 2020, la seconda regione al mondo da visitare, corona un anno, il 2019, che ha visto la ripresa netta e il consolidamento dei flussi turistici verso le Marche, dopo gli anni “tragici” del post sisma, con cancellazioni e disdette del 70% delle prenotazioni nell’area del cratere e del 50% nel resto della regione. Da gennaio a ottobre, le Marche hanno ...

Morto Gianni Maselli - addio allo storico Dj che ha fatto ballare generazioni di giovani : Gianni Maselli si è spento nelle scorse ore all'età di 61 anni a Bologna. Tanti i messaggi di cordoglio di chi lo aveva conosciuto pioniere della musica disco afro e funky e di chi lo ricorda nelle sue tante esibizioni in console quando faceva ballare i giovani nei locali storici come il Cocoricò di Riccione.Continua a leggere

“Roads of Arabia” a Roma - la mostra archeologica racconta un milione di anni di storia : Dal 28 novembre fino al 1 marzo 2020 al Museo Nazionale Romano c'è la mostra "Roads of Arabia. Archaeological Treasures of Saudi Arabia", un'esposizione con oltre 450 manufatti rari provenienti dall'Arabia Saudita che racconta la storia dello sviluppo della penisola araba nel corso dei millenni.Continua a leggere

Truffa ai danni di banche e clienti con false e-mail di Agenzia delle Entrate e Inail : Si tratta di trappole dal web rivolte ad alcune banche con l’invio di falsi atti di pignoramento verso i propri clienti, attraverso comunicazioni di PEC,con carattere, quindi, di ufficialità. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, dal quale vengono inviati questi messaggi ingannevoli sui pignoramenti è molto simile a quello istituzionale degli Enti in questione, e nei documenti allegati è persino presente il logo dell’Ente per rendere la ...

Ama Spa - anche Gianni Lemmetti tra gli indagati per i conti della partecipata dei rifiuti. Pm ha chiesto archiviazione : C’è anche Gianni Lemmetti fra gli indagati dalla Procura di Roma sul caso dei conti di Ama Spa, la società partecipata dei rifiuti. L’assessore capitolino al Bilancio, per il quale la pm Claudia Terracina ha chiesto l’archiviazione, si è presentato questa mattina insieme al suo avvocato avvocati all’udienza del gip Anna Maria Gavoni, che dovrà decidere se accogliere la richiesta dei magistrati o procedere comunque verso il rinvio giudizio gli ...

Adrian - Maurizio Costanzo ad alzo zero contro Celentano : "Roba che nemmeno 15 anni fa. E quando lui canta..." : È bravo Fiorello in queste sue presenze su RaiPlay. E sono stati bravi quelli che hanno voluto Fiorello alla guida di questo nuovo canale che può portare alla Rai un pubblico decisamente più giovane. Fiorello, da sempre, ha un pubblico largo all'interno del quale ci sono anche spettatori che non son