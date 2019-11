100 000 sardine a Roma | Questura le dirige verso piazza San Giovanni

Volkswagen : consegnata la e-Golf numero 100.000 : Lanciata nel 2014 è uno dei modelli elettrici di maggior successo in Europa. L’esemplare numero 100.000 è stato assemblato e...

Trenitalia vince la gara per l’Alta Velocità in Spagna : i Frecciarossa 1000 nel Paese iberico per 10 anni : L’azienda gestirà i collegamenti tra Madrid e Barcellona, Madrid e Valencia/Alicante e dalla capitale spagnola per Malaga/Siviglia

Dreams : registrati 100.000 giocatori durante l'accesso anticipato : Dreams sta cercando di essere sia un gioco che un creatore di giochi. È un'idea molto ambiziosa e il titolo di Media Molecule ha già dato libero sfogo alla fantasia degli utenti. Qualcuno è stato persino in grado di realizzare un dettagliato FPS. Il gioco è in accesso anticipato in questo momento e ora abbiamo un'idea di quante persone ci stanno giocando. Tuttavia, non si tratta di un numero così grande.Nell'ultimo podcast di AIAS Game Maker's ...

Le cuffie Sony WF-1000XM3 si aggiornano abbracciando Amazon Alexa e altre novità : Il team di Sony ha annunciato di avere dato il via ad un aggiornamento firmware per gli auricolari true wireless WF-1000XM3. Ecco cosa cambia L'articolo Le cuffie Sony WF-1000XM3 si aggiornano abbracciando Amazon Alexa e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Valve rimuove da Steam 1000 giochi perché sfruttavano illecitamente alcune funzionalità di Steamworks : Steam è la libreria di Valve che vanta innumerevoli giochi al suo interno: tuttavia parte di questi vengono talvolta rimossi, come appunto in questo caso. Valve avrebbe cancellato infatti circa 1000 titoli dalla sua piattaforma, principalmente giochi che comunque erano semi sconosciuti.Secondo quanto riferisce la sviluppatrice Alexandra Frock in un tweet, una parte consistente di questi giochi erano tutti collegati ad un singolo editore russo, ...

Eboli - imprenditore aggredito con pistola e rapinato di 1000 euro : Tanta paura durante la serata dello scorso sabato 23 novembre per un imprenditore di Eboli, aggredito e minacciato da tre malviventi che gli hanno puntato una pistola in faccia e si sono fatti consegnare l'intero incasso della giornata, vale a dire all'incirca un migliaio di euro. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo è stato assalito poco dopo l'orario di chiusura della sua attività. Abbassate le saracinesche del proprio salone, ...

Raggi : 1000 t rifiuti a Civitavecchia : 14.52 La sindaca Raggi ha firmato un'ordinanza per trasferire "ulteriori mille tonnellate di rifiuti al giorno"nella discarica di Civitavecchia, "per il tempo strettamente necessario alla riapertura della discarica di Colleferro".Così una nota della Città metropolitana di Roma. La decisione mira a sopperire a rischi di nuove crisi di raccolta e smaltimento dopo la chiusura del sito di Colleferro per un incidente sul lavoro. Il sito di ...

Recensione Sony WF-1000XM3 : degno rivale delle AirPods Pro : La mania delle cuffie True Wireless è scoppiata ormai qualche anno fa, e da allora tantissime aziende si sono cimentate presentando il proprio modello. Agli inizi nessuna proposta era minimamente equiparabile alle pioniere del genere: leggi di più...

Maltempo Valle d'Aosta : 1000 persone isolate per valanghe : Situazione critica anche in Val d'Aosta per la forte ondata di Maltempo in atto. Qui i disagi maggiori sono creati dalle abbondanti nevicate che sono cadute negli ultimi giorni sulla...

CoopVoce lancia la nuova offerta TOP 20 : minuti illimitati - 1000 SMS e 20 GB di internet : CoopVoce lancia la nuova offerta TOP 20: minuti illimitati e 1.000 SMS verso tutti e 20 GB di internet in 4G su rete TIM al costo di 8 euro al mese L'articolo CoopVoce lancia la nuova offerta TOP 20: minuti illimitati, 1000 SMS e 20 GB di internet proviene da TuttoAndroid.

Bambin Gesù - superato traguardo trapianto 1000 organi : Roma – Superata la soglia dei 1000 trapianti di organi solidi al Bambino Gesu’, a Roma. Con i 3 interventi eseguiti nella giornata di ieri (2 trapianti di rene e 1 di fegato), dal 1986 ad oggi il numero dei trapianti effettuati nell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede e’ arrivato a 1002: 419 di rene, 330 di cuore/polmone, 252 di fegato e 1 di intestino. Il primo organo ad essere trapiantato, nel 1986, fu un cuore ...

Università - 4 italiane su 10 nella top 1000 del mondo : Quattro università italiane su dieci rientrano nella classifica dei 1.000 migliori atenei al mondo. Considerando che le università sono circa 20.000 in totale, un buon risultato che testimonia l'elevato livello medio benché nessun ateneo della penisola rientri nella top 100. Intesa San Paolo e Italiadecide hanno presentato a Milano gli esiti della ricerca pluriennale sulla reputazione dell’Italia il cui oggetto era ...

4 Università italiane su 10 nella top 1000 mondiale : Il sistema universitario italiano piazza il 40% delle sue Università nella top 1000 degli atenei mondiali per reputazione.