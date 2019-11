Whirlpool | ora si tratta | ecco il piano della Regione Campania con l?aiuto di Invitalia

Ilva - lettera dei lavoratori Whirlpool : "Sappiamo ciò che si prova" : "Ancora il Sud, ancora una multinazionale. Noi lavoratori della Whirlpool di Napoli siamo vicini a tutti i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto". Si apre così la lettera che gli operai della Whirlpool di Napoli hanno deciso di inviare ai lavoratori dell'Ilva per esprimere la loro solidarietà e vicinanza dopo che lunedì ArcelorMittal ha notificato la volontà di ritirarsi a causa dell'eliminazione da parte del Parlamento della protezione ...

Sciopero Whirlpool a Napoli - lavoratori in corteo con un "operaio" crocifisso. FOTO : Manifestazione nel centro della città partenopea. I sindacati hanno confermato l'agitazione nonostante la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 dipendenti del sito produttivo di Napoli est

L'ad di Whirlpool : "Per ora la produzione riparte - ma lasceremo Napoli entro marzo" : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione del ramo d’azienda del capoluogo campano e farà ripartire la produzione, ma ha intenzione di lasciare Napoli. Non subito, ma tra pochi mesi, molto probabilmente a marzo 2020. A spiegarlo, in un’intervista al Mattino, è Luigi La Morgia, l’amministratore delegato della società per l’Italia. Sul quotidiano si legge:Le condizioni dello stabilimento di ...

Whirlpool/ La nuova scadenza per salvare i lavoratori di Napoli : Ieri è arrivata la notizia che ridà un po' di speranza ai lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli. C'è tempo fino a marzo per trovare una soluzione

Whirlpool - l'ad La Morgia : «Per ora non si chiude - ma noi lasceremo Napoli» : «Non me la sento di dire che abbiamo fatto delle scelte sbagliate: ma certo tutte le parti coinvolte in questa vertenza potevano dimostrare una capacità e un'apertura al dialogo...

«Whirlpool Napoli non chiude» - boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma non molliamo ancora - lottiamo con più forza » : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

Whirlpool - Patuanelli : “Primo passo per riaprire un tavolo. Risultato ottenuto grazie a impegno e compattezza dei lavoratori” : “La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in un video pubblicato su Facebook. “In queste ore l’azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione. È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento. Su questa vertenza il Governo ci ...

Whirlpool/ Riconversione - la strada ancora possibile per evitare la chiusura : evitare la chiusura dello stabilimento WHIRLPOOL di Napoli è ancora possibile, puntando su un vero piano credibile di Riconversione

Whirlpool - i lavoratori di Napoli : "Guerra per tutti" : La rabbia e la delusione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, pronto a chiudere i battenti il 1° novembre prossimo dopo il nulla di fatto ufficializzato ieri, sono più vive che mai e anche questa mattina le forze dell'ordine sono dovute intervenire per calmare gli animi davanti allo stabilimento di via Argine.I lavoratori puntano ovviamente il dito contro l'azienda, decisa a cedere lo stabilimento dopo che le ...

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre. I lavoratori : «Traditi da governo e Mise» : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool - «Dal primo novembre stop attività a Napoli». I lavoratori bloccano l'autostrada : «Non c'è stata nessuna apertura da parte dell'azienda», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, a margine dell'incontro a Palazzo Chigi

Whirlpool : "A Napoli stop alle attività dal primo novembre". I lavoratori bloccano l'autostrada : Il ministro Patuanelli: "Azienda ferma sulla cessione". Rabbia e momenti di tensione tra i dipendenti dello stabilimento di via Argine. Conte: "Assicuro massima attenzione del Governo"