Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ha 85 anni e non li dimostra. Il suo nome èPane, vive a Napoli ed è sociologa, psicologa, scrittrice e biografa, ma soprattutto “più senior d’”.La signora Pane è autrice di un eloquente post Facebook, con una foto che la ritrae con addosso una “coperta da”, corredata dalla didascalia: ”##senior #NapoliNonsiLega #Originalneapolitan#classe1934″. Le parole della donna vengono riportate dal Corriere della Sera: “La vita è come acqua versata su un terreno accidentato, si disperde in mille rivoli e forma mille pozze. Io voglio andare a esplorarle e raccontarle seguendo il ricordo, l’emozione del momento, non dimenticando, tuttavia il contesto emotivo, la storicità del giorno stesso in cui scrivo”.Alla foto postata su Facebook, molti i commenti ...

danylami : RT @HuffPostItalia: Wanda, la Sardina più anziana d'Italia: 'Non chiamatemi 'nonna'' - HuffPostItalia : Wanda, la Sardina più anziana d'Italia: 'Non chiamatemi 'nonna'' - SenatoriPD : RT @BrunoAstorre: LE SARDINE SONO SEMPRE GIOVANI Fantastica Wanda Pane, classe 1934, sardina napoletana! -