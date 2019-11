Volley | SuperLega 2019-2020 | nona giornata Civitanova sempre in testa | +7 su Perugia

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : 27 novembre. Perugia-Sora 2-0 - Civitanova-Monza 2-0 - Ravenna-Verona 2-0 - Latina-Trento 0-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ravenna-Verona 4-4 Errore di Grozdanov Latina-Trento 4-2 Out Kovacevic da 4 Perugia-Sora 6-7 Taht da zona 4 Civitanova-Monza 9-12 Dzavoronok vincente da zona 4 Perugia-Sora 3-5 Il muro di Sora sul pallonetto di Taht Civitanova-Monza 8-9 Out il primo tempo di Monza Perugia-Sora 3-2 Mano out di Taht da zona 4 Civitanova-Monza 6-9 Il muro di Monza su Ghafour Latina-Trento 18-25 Errore da zona 2 ...

Calendario Superlega Volley - orari partite di oggi (27 novembre) : programma - tv e streaming : oggi (27 novembre) prenderà il via il terzo turno infrasettimanale della Superlega 2019-2020 di volley. Sono quattro i match in programma tutte alle ore 20.30. Trento deve rialzarsi dal ko contro Modena, Simone Giannelli avrà bisogno dei migliori Luca Vettori e Aaron Russell per espugnare il campo di una tonica Latina. La Lube Civitanova vuole continuare a vincere e sfidera all’Eurosuole Forum una buona Monza che ha espugnato Verona e che vuole ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : nona giornata. Civitanova all’ultima fatica prima del Mondiale - Modena riposa - Trento deve rialzarsi : La SuperLega 2019-2020 è pronta per affrontare il terzo turno infrasettimanale consecutivo, non c’è tregua per il massimo campionato italiano di Volley maschile che continua a scendere in campo ogni tre giorni e che regalerà nuove grandi emozioni tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre con la nona giornata. Si tratta di un turno molto importante perché Modena, seconda in classifica e reduce dalla vittoria nel big-match contro Trento, ...

Volley - i migliori italiani dell’ottava giornata di Superlega. Zaytsev vince il duello con Vettori. Kovar e Travica : esperienza al potere : Cambiano in fretta geografia ed umori in Superlega in questa fase frenetica di partite che si susseguono a ritmo indiavolato. Una settimana fa Modena era al tappeto, oggi è addirittura l’inseguitrice più accreditata della capolista Civitanova, Perugia era sull’orlo di una crisi di nervi e ora, con quattro vittorie consecutive, si è rimessa in carreggiata. Non tantissimi ma comunque di qualità gli italiani protagonisti delle sfide ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : ottava giornata. Civitanova sempre in testa - Modena batte Trento nel big match - ok Perugia : Oggi si sono disputate cinque partite valide per l’ottava giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova si conferma saldamente al comando della classifica con cinque punti di vantaggio su Modena. I Campioni d’Italia hanno faticato a ingranare sul campo di Vibo Valentia (si è giocato al PalaCalafiore di Reggio Calabria), hanno perso il primo set ma poi hanno ingranato e sono riusciti ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena travolge Trento - vincono Perugia - Milano - Civitanova e Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER CRONACA, RISULTATI E CLASSIFICA 20:18 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni dell’ottava giornata dell Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:17 La classifica aggiornata vede Civitanova in testa con 26 punti, Modena insegue con 21, Perugia(19) scavalca Trento(18). 20:16 Modena-Trento 25-21: sbaglia Candellaro, Modena si aggiudica il ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena avanti 2-1 su Trento - vincono Perugia - Milano e Civitanova - Monza avanti su Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 20:11 Modena-Trento 22-18. ace importantissimo di Russell. 20:10 Modena-Trento 22-17: ci pensa Giannelli in attacco. 20:08 Modena-Trento 20-15: invasione a rete di Vettori, adesso si fa d’avvero dura. 20:07 Verona-Monza 21-25: risultato importantissimo per i ragazzi di Fabio Soli, che agguantano proprio Verona in settima posizione. 20:06 VIBO ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena avanti 2-1 su Trento - vincono Perugia e Milano - Civitanova passa in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 20:00 VIBO VALENTIA-Civitanova 21-21: Simon riporta i suoi in parità. 19:59 Modena-Trento 11-8: due ace di fila per Bednorz, allungo determinante. 19:57 VERONA-MONZA 13-17: si va avanti sempre con quattro punti di differenza. 19:56 VIBO VALENTIA-Civitanova 20-18: break importantissimo dei calabresi. 19:55 SORA-MILAN 18-25: Petric e compagni vincono 3-1 e salgono ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena avanti 2-1 su Trento - vince Perugia - Milano e Civitanova passano in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 19:53 Modena-Trento 3-4: primo di tempo di Lisinac, che è in una condizione pazzesca. 19:52 VERONA-MONZA 10-14: adesso rientrare sembra d’avvero proibitivo. 19:51 VIBO VALENTIA- Civitanova 15-15: di sicuro il migliore di serata in casa Civitanova è Leal. 19:49 SORA-Milano 14-22: stasera abbiamo visto le potenzialità di Milano, nel bene e nel male. 19:48 ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : parità tra Trento e Modena - vince Perugia - Milano e Civitanova passano in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 19:34 VERONA-MONZA 19-25: bene la formazione lombarda, che torna a muovere classifica. 19:33 Modena-Trento 19-16: mani-out di Zaytsev. 19:32 VIBO VALENTIA-Civitanova 0-1: il primo punto del quarto parziale è per la Lube. 19:31 SORA-Milano 2-4: si riparte da dove c’eravamo lasciati. 19:30 Modena-Trento 18-15: due ace consecutivi di Bednorz! 19:28 VERONA-MONZA ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : parità tra Trento e Modena - bene Perugia - Milano e Civitanova si risollevano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata 19:14 Perugia-RAVENNA 15-13: primo tempo a segno di Alonso. 19:13 Modena-Trento 1-1: sparacchia fuori Bednorz dai nove metri. 19:12 VERONA-MONZA 6-3: riparte forte la squadra ospite, Verona non riesce più a trovare il gioco di inizio Campionato. 19:11 VIBO VALENTIA-Civitanova 5-12: sbaglia Ngapeth, la Lube scappa via. 19:10 SORA-Milano 8-8: non arrivano break, si ...