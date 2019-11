Vieni da me | Lunetta Savino di Un medico in famiglia | ‘Cettina era il personaggio giusto

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Alzi la mano chi non ricorda o non abbia mai sorriso al mantra “Veloce veloce!” di Concetta Gargiulo alias Cettina, la ragazza alla pari di casa Martini in Unin. Ilinterpretato daè uscito di scena dopo la quinta edizione, ma è sempre rimasto nel cuore dei telespettatori. Comprensibile dunque il motivo per cui Caterina Balivo, che la ospita ada me nella puntata di mercoledì 27 novembre, le chieda un ricordo di quell’esperienza.e il successo di Unin“È stato un treno in corsa. Era ilper me. Avevo avuto un figlio, facevo piccoli ruoli in teatro. Temevo che la grande occasione non sarebbe mai arrivata” spiega– come riporta Ilsussidiario.it – che ammette di aver fatto anche altri lavori, dall’insegnante di recitazione a un ...

