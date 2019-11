Vieni da me | Francesco Facchinetti in lacrime racconta il suo lutto a Caterina Balivo

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un profondoha segnato la vita di, che – ospite dida me nella puntata di mercoledì 27 novembre – spiazza tuttindo una triste pagina della sua vita.piange in diretta ada me Il riferimento è alla perdita di un caro amico d’infanzia, volato in cielo a soli 13 anni nel giro di 6 mesi e forse anche meno per una brutta malattia che, commosso fino alle, non vuole nemmeno nominare.torna con la memoria a quello che definisce uno dei concerti più belli della vita, un live di Jovanotti condiviso proprio con l’amico che oggi non c’è più. “Mi ricordo tutto” dicea proposito di quello show visto nel mese di maggio, “il profumo del palazzetto, la maglietta che avevo, la maglietta che aveva lui… com’è ...

