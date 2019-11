Vieni da Me | Francesco Facchinetti crolla in lacrime | “Penso a lui ogni giorno | l’ho

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Momenti di forte emozione in diretta ada Me. Ospite in studio c’erache, nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, èto in un pianto disperato ricordando un caro amico scomparso tempo fa. Tutto è successo mentre il figlio del cantante dei Pooh stava raccontando della sua passione per Jovanotti e ha ricordato di quando da ragazzino andò a un suo concerto a Desio, assieme al suo migliore amico Andrea: “Uno dei concerti più belli della mia vita è stato quello di Jovanotti con il mio amico che ora non c’è più. Il mio amico – ha dettotra le– se n’è andato in sei mesi a causa di una malattia bastarda“. Poi l’emozione prende il sopravvento escoppia a piangere. Caterina Balivo ha cercato di consolarlo senza riuscirci: “Sono in difficoltà perché ti conosco da 20 anni. ...

