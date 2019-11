VIDEO – Milik annuncia il ritorno in campo su Instagram | “Al lavoro | in silenzio | sto

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il messaggio disuL’attaccante del Napoli, Arek, attaccante del Napoli ha condiviso unsuin cui si mostra aper tornare a calcare ilverde. Questo il messaggio postato sui social: “Al, in, sto tornando. Finalmente in, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi. E stasera… Forza Napoli! “ View this post onAl, in, sto tornando. Finalmente in, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi. E stasera… Forza Napoli! #loading #workhard #playhard At work, in silence, I'm coming back. Finally on the pitch, dreaming of coming back soon to be happy with you. Again and again. And for tonight …Forza Napoli! Pracuję w ciszy, a lada chwila wreszcie wracam na boisko! Chcę znów móc się cieszyć razem z ...

SiamoPartenopei : Milik recupera a Castel Volturno: 'Finalmente in campo, sto tornando per gioire con la mia squadra' [VIDEO] - cmdotcom : #Napoli, riecco #Milik: ‘Al lavoro, in silenzio. Sto tornando!’ VIDEO - napolipiucom : #napoli VIDEO – Milik carica su instagram: “A lavoro, in silenzio sto tornando”: VIDEO… -