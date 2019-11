Vicenza | accende il camino con l’alcol ma è travolto da una fiammata | 61enne in fin di

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Incidente a Calvene, comune del Thienese, in provincia di: unè rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito da una fiamma di ritorno mentre cercava dire ilcon un flacone di alcol. E' stato trasferito con l'elisoccorso a Verona. Le cause sono in via di accertamento.

