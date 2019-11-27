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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17 | 45 Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17:45 (Di mercoledì 27 novembre 2019) Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PONTINA E CASAL DEL MARMO SITUAZIONE ANALOGA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO E PROSEGUENDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO PROSEGUIAMO SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI POI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E IL RACCORDO, NELLE DUE ALTRI ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZ… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17:45: VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE… - TrafficoA : Caserta - Coda    A1 Roma-Napoli   Coda in uscita a Caserta sud provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. -

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