Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17 | 15

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Dalla Rete Google NewsFincantieri, Toti: «C’è l’accordo per il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente» - Il Secolo XIX
Fincantieri, Toti: «C’è l’accordo per il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente» Il Secolo XIX
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE, IIN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA A SEGUIRE TRA AURELIA E SALARIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PAETIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E A24 ANCHE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA BIS E PRENESTINA DISAGI SU VIA DEL MARE LUNGHE CODE DAL RACCORDO A VIA ALBI ALTRE CODE SU VIA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA E L’ALTRO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DI Roma TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASAL LUMBROSO E LA VIA DEL MARE SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR. CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SULLA VIA PONTINA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E BUFALOTTA TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN VIA DI MIGLIORAMENTO.SULLA A1 Roma-NAPOLI. PERMANGONO COMUNQUE CODE, IN DIREZIONE NAPOLI, ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD. PIU’ AVANTI, SEMPRE VERSO NAPOLI, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 Roma-NAPOLI. TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE. PERMANGONO COMUNQUE INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24 Roma TERAMO E VALMONTONE. SEMPRE SULLA A1, SI REGISTRANO CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO SI REGISTRANO CODE 9 KM, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24 Roma TERAMO E VALMONTONE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON INCOLONNAMENTI DI 8 KM, A PARTIRE DA SAN CESAREO. TRAFFICO INTENSO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PERMANGONO FORTI DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO SI REGISTRANO CODE, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24 Roma TERAMO E VALMONTONE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DA SAN CESAREO. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA FORTI DISAGI LA A1 Roma-NAPOLI DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SI REGISTRANO CODE TRA LA 24 Roma TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DA SAN CESAREO. SUL RACCORDO ANULARE, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...