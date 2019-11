Via libera alla Commissione Ursula5s divisi | 10 sì | 2 no | 2 astenuti

Ue - Via libera del Parlamento europeo alla commissione Von der Leyen : più votata di quella Juncker : Sono 431 i sì all'EuroParlamento e solo 157 i no alla commissione von der Leyen, che diventa quindi più votata di quella de predecessore Jean-Claude Juncker. Nel 2014...

Torna #ViaLibera : domenica 1° dicembre 8 km di strade per pedoni e ciclisti : Roma – A Roma Torna domenica 1 dicembre #ViaLibera. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Una domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana. Tra le strade ...

Milano : Tar respinge ricorsi - Via libera a riqualificazione ex scali ferroviari : Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Via libera alla riqualificazione degli ex scali ferroviari di Milano da parte del Tar della Lombardia. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto, e in parte dichiarato inammissibili, entrambi i ricorsi presentati nel 2017 e 2018 da parti terze per chiederne l’an

Porti aperti - dal Viminale Via libera alle Ong : sbarcano 140 migranti in Puglia e in Sicilia : Valentina Raffa Il ministero: con Francia, Germania e Malta abbiamo già chiesto alla Ue la ricollocazione. Salvini furioso: più partenze e più morti in mare Le due navi umanitarie Open Arms dell'omonima Ong e Aita Mari della spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, che avevano chiesto all'Italia e a Malta l'assegnazione di un porto sicuro, sono state autorizzate ad approdare in Italia. La prima, con a bordo 62 migranti, a Taranto, ...

SilVia Dellai dice addio al porno : “Mi sento liberata…” : “Penso al mio futuro, ho deciso di cambiare vita. Ora mi sento liberata…“. Con queste parole dette durante un’intervista a Wired, Silvia Dellai ha detto addio al porno. Conosciuta in coppia con la sorella Eveline, le due “gemelle del porno” erano diventate famose in tutto il mondo. Silvia, 26 anni, è apparsa anche a Live Non è la D’Urso ma non è la televisione il suo futuro: ha deciso di fare la dj. Nata ...

Veneto - “bandiera con leone di San Marco a tutti i nati” : Via libera in commissione. Opposizione : “200mila euro per niente” : Sarà anche il simbolo della Repubblica Serenissima, nonché la bandiera ufficiale del Veneto, ma il vessillo Marciano (con il leone di San Marco e il Vangelo aperto in tempo di pace) sta diventando una specie di ossessione per i leghisti. La notizia più recente è che verrà donata a tutti i “nati nella Regione Veneto”. E quindi anche ai figli di stranieri, perché in base alla legge vengono messi sullo stesso piano i bambini che vedono la luce sul ...

Maltempo Liguria : dal CdM Via libera allo stato di emergenza per i danni di ottobre : Via libera dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia per i danni causati dal Maltempo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale Borrelli durante la sua visita in Valle Stura a fine ottobre. Alla Valle Stura e Urbe abbiamo ...

Elezioni Campania 2020 - Salvini dà Via libera a Caldoro : «Ma alla Lega il sindaco di Napoli» : Inviato a Sorrento Finisce con il popolo della Lega che si mette pazientemente in fila per un selfie con il leader. Matteo Salvini arriva in maniche di camicia nonostante la pioggia incessante,...

190 euro in più al mese - dal Cdm Via libera al nuovo contratto Sanità : La ratifica del nuovo contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 dell’Area sanità, relativo ai circa 130 mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, appena approvato dal Cdm “adegua gli istituti del rapporto di lavoro dopo una vacanza contrattuale che durava da circa dieci anni (l’ultimo Ccnl riguardava il biennio 2008-2009)” e “riconosce incrementi retributivi a ...

M5s - su Rousseau Via libera a liste e simbolo per le regionali in Emilia Romagna e Calabria : I favorevoli al forfait sono stati il 29,4%. I contrari il 70,6%. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto

Via libera della Cassazione al referendum sul Rosatellum - ora la parola alla Consulta : Con ordinanza depositata ieri l’ufficio centrale della Cassazione ha dato il via libera - per quanto di sua competenza - al quesito referendario per l’abolizione della quota maggioritaria del ‘Rosatellum’, proposto da otto consigli regionali guidati dalla Lega e dal Centrodestra. Adesso gli atti passano alla Consulta.“Ci siamo! L’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha dato il via libera al quesito ...