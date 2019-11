Venezia | il Consiglio comunale ricorda l' ex sindaco Mario Rigo

Il Consiglio dei ministri ha deciso lo stanziamento di 20 milioni di euro per i primi soccorsi a Venezia : Giovedì sera, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla dichiarazione dello stato d’emergenza a Venezia e ha deciso lo stanziamento di 20 milioni di euro per gli interventi più urgenti a sostegno della città e della popolazione.