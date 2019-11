Vaticano | il Papa chiama Barbagallo di Bankitalia a guidare l’Autorità di informazione

Il Papa : "Per la prima volta in Vaticano uno scandalo è scoperchiato dall'interno" : (dall'inviato Eliana Ruggiero) "È la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro e non da fuori". Lo fa notare Papa Francesco sottolineando quindi che funziona il sistema di controllo messo in piedi dai tempi di Benedetto XVI. Nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Thailandia e Giappone il Pontefice ha risposto ai giornalisti a bordo, riguardo allo "scandalo" (è il Pontefice stesso a usare questa parola) sulla ...

Ombre in Vaticano - si dimette il segretario personale del Papa : Papa Francesco si prepara a rientrare dalla lunga maratona in Estremo Oriente, ma dal Giappone rimbalza fino a Roma la notizia che il suo segretario personale, Fabian Pedacchio, si prepara a lasciare il delicatissimo incarico. Da parte vaticana si precisa subito: non si tratta di altro se non del semplice desiderio di cambiare mansioni per un sacerdote dalle grandi curiosita' intellettuali e culturali. Pedacchio, che ha 55 anni ed un aspetto ...

Voci dal Vaticano : "Si sta per dimettere il segretario del Papa" : Giuseppe Aloisi Dopo il capo della Gendarmeria e il vertice dell'Autorità Finanziaria sta per lasciare pure il segretario personale del Papa. E qualcuno parla di "giallo" attorno ai motivi di questa decisione Monsignor Fabiàn Pedacchio non sarà più il segretario personale di Papa Francesco. Più di una fonte lo afferma con certezza. Per quanto, almeno per ora, si tratti solo di Voci. Non è poi così inconsueto. In questo periodo, ...

Papa Francesco e il vescovo degli scandali. "Perfetto sconosciuto" - trattamento di favore in Vaticano : Su Monsignor Gustavo Zanchetta, accusato di aver abusato sessualmente di due seminaristi, c'è poca chiarezza. Ciò che si sa è che ai danni del vescovo argentino, fedelissimo di Papa Francesco, è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Zanchetta - dicono dall'Argentina- fu il confessore

Amadeus in Vaticano - il messaggio di Papa Francesco in diretta Rai : roba da lacrime al concerto : Ci saranno tutti: Renga, Amoroso, J-ax, Renzo Arbore, Elodie solo per citarne alcuni. I più grandi nomi della musica sono pronti a cantare e festeggiare i 150 anni dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma (dove nel 2018 sono stati effettuati 28.730 ricoveri, 327 trapianti con il 30% di pazienti

Vaticano - René Brüelhart lascia la presidenza dell’Autorità di informazione finanziaria colpita dalle indagini. Papa nomina successore : colpita dalle indagini su operazioni finanziarie illecite, l’Autorità di informazione finanziaria del Vaticano resta senza presidente: lascia l’attuale numero uno, lo svizzero René Brüelhart. Papa Francesco ha già nominato il successore, ma il nome verrà comunicato soltanto al rientro del Pontefice dal viaggio apostolico in Thailandia e Giappone, il 26 novembre. La Santa Sede intanto ha voluto soltanto precisare che sarà una “figura ...

Papa Francesco offre il pranzo in Vaticano ai poveri - ma è bandito il maiale : "per includere i musulmani" : Papa Francesco è stato protagonista domenica 17 novembre in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Dopo la messa in San Pietro con centinaia di indigenti, Francesco ne ha accolti 1500 nell'aula Paolo VI, per un pranzo a conclusione della giornata di festa. Menù rigorosamente senza carne di ma

Papa Francesco - Nuzzi e l'operazione "San Michael" : la sicurezza di Bergoglio e del Vaticano fanno acqua : Ma quant' è sicuro Papa Francesco? Com' è strutturato l' apparato che dovrebbe garantirne l' incolumità? E soprattutto, funziona a dovere oppure ci sono delle falle, tali da offrire a eventuali malintenzionati la possibilità di introdursi fin nel cuore del Vaticano e colpire il Pontefice, uno degli

Vaticano - un’operazione segreta per la sicurezza del Papa : Giuseppe Aloisi Nel libro di Gianluigi Nuzzi, c’è una dettagliata ricostruzione di quella che è stata definita “Operazione San Michael” Una vera e propria operazione di sicurezza in grande stile, peraltro connotata da una certo clima di segretezza, per assicurarsi che tanto Papa Francesco quanto il Papa emerito Benedetto XVI fossero tutelati, sotto ogni punto di vista, per tutto ciò che inerente alla sicurezza personale dei “due ...

Abusi sui chierichetti del Papa - nuovo scandalo in Vaticano : accusato ex seminarista : Nuove accuse di pedofilia contro i preti, ma stavolta i presunti Abusi riguarderebbero direttamente delle violenze commesse all'interno dello Stato Vaticano, nei confronti dei bambini seminaristi...

Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto : Domenica prossima si celebrerà in Vaticano la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, e per l'occasione Bergoglio ha deciso di donare una struttura, vicina a San Pietro, per il ricovero dei senzatetto e dei poverì della città. Potrà ospitare fino a 50 persone Si tratta di una struttura di pregio, con vista sulla basilica di San Pietro sul lato sinistro del Colonnato, che potrà ospitare fino a 50 persone anche se inizialmente ...