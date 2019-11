Valentino Rossi e un dicembre di fuoco | prima lo “scambio” con Hamilton | poi la 12 Ore di

Lewis Hamilton : “Valentino Rossi è un’icona mondiale! Non vedo l’ora di guidare la sua moto” : Cresce l’attesa per il curioso scambio di cui Valentino Rossi e Lewis Hamilton saranno protagonisti lunedì 9 dicembre sul circuito di Valencia. Il centauro di Tavullia avrà infatti l’onore di guidare la Mercedes di Formula 1 con cui il britannico ha vinto il titolo mondiale mentre il fuoriclasse di Stevenage monterà in sella alla Yamaha M1. Esperienza nuova per Hamilton che non ha mai avuto l’opportunità di guidare una MotoGP ...

MotoGP - Valentino Rossi e una Yamaha che non convince appieno nemmeno nei Test. Primi mesi del 2020 cruciali : ritiro o rinnovo? : Valentino Rossi non può certamente ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti nei Test di Valencia e di Jerez che hanno chiuso la stagione della MotoGP, il Dottore ha sempre bazzicato nelle posizioni di rincalzo della classifica dei tempi e anche sul passo non ha emozionato più di tanto a differenza di quanto fatto dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Il nove volte Campione del Mondo è reduce da un Mondiale estremamente ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La Yamaha è buona - va migliorata. Prendere 10 km/h sul rettilineo è un problema” : Ieri si è disputata la seconda giornata di Test MotoGP a Jerez, sulla pista spagnola i piloti hanno acceso i motori per l’ultima volta in questa stagione dandosi appuntamento per il 2020 dopo la sosta invernale. La fitta pioggia che si è abbattuta in questa zona della penisola iberica ha praticamente impedito ai centauri di effettuare un lavoro prolifico e di raccogliere dati interessanti in vista del pRossimo Mondiale MotoGP, soltanto ...

MotoGp - Test Jerez – Valentino Rossi avverte la Yamaha : “se prendiamo 10 km a Jerez - figuriamoci in altre piste” : Valentino Rossi avverte la Yamaha dopo la seconda giornata di Test a Jerez: moto in crescita, ma il motore va migliorato Secondo e ultimo Test di MotoGp sulla pista di Jerez nel quale i piloti della classe regina hanno potuto provare novità e modifiche in vista della stagione 2020. Fin quando la pioggia ha reso possibile girare, Valentino Rossi ha riscontrato sensazioni migliori rispetto alla giornata di ieri, migliorandosi dal 14° al 10° ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : la pioggia causa la chiusura del day-2 - Marquez si opererà alla spalla - Valentino Rossi 10° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.54: La pioggia di fatto ha posto fine a questa seconda sessione con Marc Marquez a precedere di 17 millesimi la Suzuki di Rins e di 139 l’altra Suzuki di Mir. Quarto Vinales (+0″144) contro la Yamaha, a precedere Quartararo, Dovizioso e Morbidelli. Valentino Rossi ha concluso decimo e peccato ...

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ/ Video streaming : solo Valentino Rossi in pista - tempi alti : DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ 2019 streaming Video e tv, orari e classifica dei tempi nella seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 26 novembre.

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : Marc Marquez si opera alla spalla! Pioggia continua - gira solo Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Di seguito l’ordine dei tempi: POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 1:37.820 2 42 A. RINS +0.017 3 36 J. MIR +0.139 4 12 M. VIÑALES +0.144 5 20 F. QUARTARARO +0.153 6 4 A. DOVIZIOSO +0.166 7 21 F. MORBIDELLI +0.280 8 43 J. MILLER +0.293 9 44 P. ESPARGARO +0.391 10 46 V. ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi gira sul bagnato - poca attività. Marquez si opera alla spalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Ora non c’è attività in pista. 15.50 ATTENZIONE. Marc Marquez si opererà alla spalla destra dopo l’incidente di ieri! Notizia importantissima, il Campione del Mondo andrà sotto ai ferri per un intervento e lo attenderà un inverno di recupero. 15.48 Dopo un ultimo giro in 1:50.010, Valentino Rossi rientra ai box. 15.45 Questo è il pomeriggio di Valentino Rossi che sta ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : pioggia incessante - tutti fermi tranne Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Altre due tornate di Rossi su 1:50.0, il Dottore quantomeno ci prova sotto la pioggia come nessun’altro sta facendo: onore al merito. 15.35 Rossi è costante, al rientro in pista piazza 1:50.157. 15.32 Ed ecco ancora Valentino Rossi, è l’unico a volerci provare in questo pomeriggio bagnato. 15.30 Un aggiornamento sulla classifica dei tempi anche se non è cambiato nulla ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi solitario - il Dottore è l’unico a girare sull’acqua. La pioggia rovina i test : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Altre due tornate di Rossi su 1:50.0, il Dottore quantomeno ci prova sotto la pioggia come nessun’altro sta facendo: onore al merito. 15.35 Rossi è costante, al rientro in pista piazza 1:50.157. 15.32 Ed ecco ancora Valentino Rossi, è l’unico a volerci provare in questo pomeriggio bagnato. 15.30 Un aggiornamento sulla classifica dei tempi anche se non è cambiato nulla ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : la pioggia non dà tregua - Valentino Rossi unico in pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Un aggiornamento sulla classifica dei tempi anche se non è cambiato nulla rispetto a questa mattina. POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:37.820 2 42 A. RINS +0.017 3 36 J. MIR +0.139 4 12 M. VIÑALES +0.144 5 20 F. QUARTARARO +0.153 6 4 A. DOVIZIOSO +0.166 7 21 F. MORBIDELLI +0.280 8 43 J. ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi highlander - gira solo il Dottore sul bagnato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Rossi è ora con costante sul piede di 1:50, solo lui da temerario prova sul bagnato mentre gli altri rimangono nel box. 15.12 Primo giro relativamente lento di Rossi in 1:58, ora si rilancia. 15.10 Ancora Valentino Rossi in pista, davvero instancabile sul bagnato. 15.07 Questa giornata ha purtroppo fornito poche indicazioni fino a questo momento viste le avverse condizioni meteo del ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : pioggia incessante - Valentino Rossi insiste sul bagnato. Marquez in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Rossi comincia il suo stint con un convincente 1:50.073, di sicuro è l’unico che sta spingendo a tutta sul bagnato e prova a tirare fuori indicazioni anche da questa situazione. 14.53 Ricordiamo che questa giornata di Test terminerà alle ore 18.00 e poi inizierà la lunga pausa estiva, si ritornerà poi in pista a febbraio per i Test di Sepang. 14.51 Questa pioggia compromette il ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi impressiona sul bagnato - solo il Dottore in pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Rossi comincia il suo stint con un convincente 1:50.073, di sicuro è l’unico che sta spingendo a tutta sul bagnato e prova a tirare fuori indicazioni anche da questa situazione. 14.55 ANCORA Valentino Rossi! Il Dottore insiste sul bagnato, si trova a suo agio. Il centauro di Tavullia torna in pista dopo una breve sosta. 14.53 Ricordiamo che questa giornata di Test terminerà alle ...