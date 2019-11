Usa | nel terzo trimestre cresce del 2 | 1% Stima rivista

Vox - viaggio nel 'partito dei colti' Sovranismo - FUsaro batte Salvini : Lampi di pensiero per una riscossa sovranista: inizio dell’anno accademico 2019-2020. Al palazzo delle Stelline, palcoscenico della politica nazionale, debutta il partito ideologico dell’era post-ideologica grillina, che vuole raccogliere i delusi dal fallimento gialloverde: la voce del deluso, Vox Italia Segui su affaritaliani.it

Antibiotico-resistenza - i dati sono allarmanti : entro il 2050 potrebbe caUsare 10 milioni di morti nel mondo : L’Italia è prima in Europa per numero di morti legato all’Antibiotico-resistenza: oltre 10mila i decessi che ogni anno si registrano per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici. Nei Paesi dell’Unione Europea invece, si contano 33mila casi. L’Antibiotico-resistenza costerà all’Italia 13 miliardi di dollari da qui al 2050. In base agli ultimi dati disponibili, desunti dal rapporto AIFA 2019 e relativi al ...

39 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a caUsa di frane e alluvioni : 39 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a causa delle frane e delle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. In particolare nella notte tra lunedì e martedì ci sono state molte frane nella zona attorno all’Università

RagUsa - nasce la prima bambina al nuovo ospedale : si chiama Chanel : nasce la prima bambina nel reparto di ostetricia e ginecologia al Giovanni Paolo II. Si chiama Chanel e pesa 1,805 chilogrammi.

L’ONU ha interrotto la collaborazione con la Caritas nella Repubblica Centrafricana perché il suo ex direttore è accUsato di pedofilia : Lunedì le Nazioni Unite hanno annunciato che interromperanno la collaborazione con l’organizzazione cattolica Caritas nella Repubblica Centrafricana dopo la scoperta che il sacerdote Luk Delft, il suo direttore nazionale, era stato precedentemente condannato in Belgio, il suo paese, per abusi

La polizia del Massachusetts Usa i cani robot nelle operazioni più pericolose : (Foto: Boston Dynamics) È emerso nelle scorse ore che i celeberrimi cani robot della società americana Boston Dynamics, con quelle loro quattro zampe agili e scattanti ma anche piuttosto inquietanti, sono in fase di test con la polizia statale del Massachusetts (Msp) dallo scorso aprile. Gli automi quadrupedi conosciuti anche con il nomignolo di Spot per ora non sono ancora a pieno servizio e non sono stati utilizzati con armi d’offesa a ...

Viadotti a rischio crollo - chiUsa l’A26 : Genova nel caos. Toti : “Siamo in guerra” : Dopo la chiusura immediata dell'autostrada A26 in seguito agli accertamenti della procura di Genova sui ponti Fado Nord e Pecetti Sud che sono a rischio di cedimenti strutturali, Genova risulta isolata e nel caos. Avviato un piano straordinario di traffico, potenziati i mezzi pubblici. Il sindaco Bucci: "Chiedo ai genovesi di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico". Toti: "Siamo in guerra".Continua a leggere

Le urla della bambina nel naufragio a LampedUsa «La vedo - prendila» video Il salvataggio di Faven - 1 anno : La piccola Faven era in ipotermia, soccorsa dai medici a bordo e poi a terra, è stata riconsegnata alla mamma, una donna eritrea anche lei in salvo insiema a 149 sopravvissuti

“Ma Alda D’EUsanio?!”. Non ci sarà nello show di Chiambretti. Ed è proprio lui a spiegare il motivo. Ah… : A partire da mercoledì 27 novembre ritornerà il programma televisivo di Rete 4, ‘La Repubblica delle Donne’, condotto da Piero Chiambretti. Ma la notizia sicuramente più clamorosa riguarda una pesantissima assenza. Non ci sarà più infatti la giornalista Alda D’Eusanio, la quale ha deciso di intraprendere un altro percorso. Su di lei circolano già da diversi giorni voci insistenti su ciò che farà l’anno prossimo. Sembra infatti destinata a ...

Maltempo Sardegna : chiUsa la statale 128 Bis nel sassarese per fango e detriti : A causa delle intense precipitazioni la statale 128 Bis ‘Centrale Sarda’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di fango e detriti presenti in carreggiata, nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari. Lo comunica l’Anas. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 1 fino a Chilivani con rientro a Mores. Nel senso opposto la circolazione è deviata sulle statali 132 e 199.Sul posto sono ...

Naufragio LampedUsa - nelle immagini della Guardia Costiera il salvataggio di una bambina di 4 anni : Le urla disperate dei bambini, le richieste di aiuto di uomini e donne finiti in mare, sabato scorso, a un miglio circa dall‘isola dei Conigli di Lampedusa. La Guardia Costiera ha diffuso alcune immagini dei momenti successivi al Naufragio e dei tentativi disperati dei militari di portare in salvo tutti: cominciando dai bambini. E a ogni migrante issato sulla motovedetta, gli stessi militari tiravano un sospiro di sollievo. Scene che hanno ...

Migranti nel bagno del treno - la polizia Usa spray urticante : terrore tra i passeggeri : Panico questa mattina sul treno regionale francese delle 10.24, che da Ventimiglia, in provincia di Imperia, conduce verso il Principato di Monaco, dopo che la police ha utilizzato uno spray urticante per fare uscire dei Migranti dal bagno di una carrozza. L’episodio è accaduto alla stazione ferroviaria di Mentone, la prima in Francia, dopo il confine. In pochi istanti si è registrato il fuggi fuggi dei passeggeri, molti diretti al lavoro, che ...

Maltempo : nel SiracUsano tagliati i collegamenti con i Comuni montani : Il Maltempo che imperversa nella provincia di Siracusa ha tagliato in due i collegamenti dei Comuni della zona montana. Un fiume di fango ha invaso alcune strade provinciali, per cui si e’ reso necessario un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Insieme ai pompieri, anche il sindaco di Palazzolo (Siracusa) Salvatore Gallo che ha lanciato l’allarme. “Per quanto concerne la Provinciale 90 si tratta di un disastro annunciato ...