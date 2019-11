Uomo morto nel congelatore | la scoperta dopo la morte della moglie | «Lo avrebbe

Fermo - esplosione in un distributore di benzina : morto un Uomo : Un uomo è morto in una esplosione avvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano, in provincia di Fermo, in un distributore di benzina in contrada Ete morto. La vittima stava lavorando...

Acqua alta record a Venezia - un Uomo è morto : Una marea eccezionale ha fatto irruzione nella laguna e ha sommerso fino al collo Venezia sotto un'Acqua alta che non raggiungeva questi livelli dal 1966: un picco di 1,87 metri. Nel buio della notte si contano i danni, che appariranno solo domani in tutta la loro portata. La Basilica di San Marco è stata inondata: un metro d'Acqua, la cripta sotto il presbiterio completamente allagata. Nel pomeriggio, l'Acqua era già entrata nell'edificio. ...

Roma - Uomo trovato morto insanguinato in azienda : Un uomo è stato trovato morto all'interno di un'azienda in via Soriso, in zona Aurelio a Roma. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile. Dalle primissime...

Scrive sms al padre morto per anni - poi risponde un Uomo : "Ho perso mia figlia - sei un angelo" : Per quattro anni ha continuato a Scrivere sms al padre morto di tumore. Poi all’improvviso, dall’altra parte del telefono è arrivata una risposta, da un estraneo, che cinque anni fa ha visto morire sua figlia in un’incidente d’auto.La storia è riportata dal Dailymail e la protagonista è Chastity Patterson, una ragazza 23enne di Newport, nel Regno Unito. È stata la stessa giovane a ...

Un Uomo è morto dopo essere stato travolto da un torrente in piena in provincia di Siracusa : Sabato mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo che venerdì sera era stato travolto da un torrente in piena vicino al comune di Noto, in provincia di Siracusa: nell’Est della Sicilia ci sono state diverse alluvioni per le

E' Giuseppe Cappello - l'Uomo morto per maltempo sulla Noto Rosolini : L’uomo trovato morto sulla Noto Rosolini per maltempo è Giuseppe Cappello di 50 anni, un agente di polizia penitenziaria di Rosolini. Travolto fango

Maltempo Sicilia : trovato morto l’Uomo disperso nel Siracusano - travolto da un fiume di fango : È stato trovato questa mattina alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale ...

Maltempo - Uomo disperso trovato morto tra Noto e Rosolini : L’uomo disperso da ieri sera nel siracusano per il Maltempo è stato trovato senza vita. L'uomo morto trovato dai vigili del fuoco tra Noto e Rosolini

Morto Marco Polillo - addio all’editore “gentilUomo” che amava i gialli e le spy story : Lutto nel mondo dell'editoria: è scomparso a Milano, all'età di 70 anni, Marco Polillo. Consulente editoriale, manager, scrittore, era stato per ben tre volte presidente dell'AIE - Associazione Italiana Editori, che oggi ne ricorda l'impegno: "CI ha lasciati un gentiluomo, un grande presidente".Continua a leggere

Morto a 114 anni l’Uomo più vecchio del mondo : Gustav Gerneth aveva appena compiuto gli anni : Gustav Gerneth, nato nel 1905, viveva in un piccolo borgo a ovest di Berlino. Nel 2016 era diventato l’uomo più anziano della Germania e dopo la scomparsa del giapponese Masazo Nonaka aveva conquistato anche il “titolo” di uomo più vecchio del mondo. Non rinunciava mai al suo dolce preferito: il Frankfurter Kranz, fatto quasi completamente di burro.Continua a leggere

Morto a 104 anni l'Uomo più vecchio del mondo. Il suo segreto di longevità era un dolce al burro : A 104 anni è Morto l’uomo più vecchio del mondo. Gustav Gerneth, nato in Polonia nel 1905, viveva a Havelberg, il piccolo borgo a ovest di Berlino. Come riporta il quotidiano tedesco Volksstimme, nel 2016 era diventato l’uomo più anziano della Germania. E dopo la scomparsa a gennaio del 2019 del giapponese Masazo Nonaka, aveva conquistato il “titolo” mondiale.Negli ultimi tempi aveva perso gran ...

Caserta : morto Uomo - accoltellato in casa : 20.12 Un anziano è stato trovato morto con ferite d'arma da taglio in un'abitazione di Mondragone, nel Casertano. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che stanno indagando per omicidio. Il corpo è stato trasferito all'Istituto di medicina legale dove verrà eseguita l'autopsia.

Giallo in aeroporto - Uomo trovato morto con mani e piedi legati : Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di domenica 20 ottobre in un parcheggio dell'aeroporto di Linate, a Milano

Un Uomo è stato trovato morto nei pressi dell’aeroporto di Linate - a Milano : Domenica mattina un uomo è stato trovato morto nei pressi del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Linate, a Milano. Il Corriere della Sera dice che si tratta di un uomo italiano di 42 anni, senzatetto, noto come “il sassofonista” e che